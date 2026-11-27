Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào- Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 từ ngày 27 đến 28/11.

Ảnh tư liệu: Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham gia Đoàn, có các đồng chí: Thongsalith Mangnomek, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao; Thongsavanh Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Bouakhong Nammavong, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào; Suansavanh Viyaketh, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch; Leklay Sivilay, Bộ trưởng Công chính và Vận tải; Malaithong Kommasith, Bộ trưởng Công thương; Linkham Douangsavanh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Santisouk Simmalavong, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông; Khonsavanh Somphaxay, Thứ trưởng An ninh; Kongthong Soukhavong, Thứ trưởng Quốc phòng; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Tài chính; Soukhanxay Akkhavong, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thư ký Thủ tướng.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith sinh ngày 31/10/1968. Từ năm 1986 đến 1992, ông học chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Đại học Quan hệ quốc tế Moskva, Liên bang Nga.

Ông là chuyên viên phụ trách Australia, Vụ II, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1992-1994; chuyên viên phụ trách Mỹ, Vụ Âu Mỹ, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1994-1996; Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển tại Đại học Monash, Australia giai đoạn 1996-1997 và giữ chức Phó Trưởng phòng Tây Âu, Vụ Âu Mỹ, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1998-2000.

Ông giữ các chức vụ: Bí thư thứ 2, Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc từ năm 2000 đến 2003; Trưởng phòng Liên hợp quốc, Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2003 đến 2004; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2004 đến 2007; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2007 đến 2011; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011 đến 2012; Trưởng Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc từ năm 2012 đến 2013.

Ông giữ các cương vị: Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 2/2014 đến tháng 4/2016; Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4/2016 đến năm 2021; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2024; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ tháng 11/2024 đến ngày 5/10/2026.

Ngày 5/10/2026, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa X, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.