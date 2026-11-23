Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith sẽ thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23/11 thông tin, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11) từ ngày 27 - 28/11/2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-207414.html