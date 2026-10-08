Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào.

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.