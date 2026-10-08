Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10/2026.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự Lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau Lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị mới.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự Lễ đón - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thời gian qua, quan hệ chính trị Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được hai nước quan tâm. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam – Lào.