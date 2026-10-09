Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tối 8/10, tại Thủ đô Vientiane của Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào.

Cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Lễ buộc chỉ cổ tay thường được người Lào tổ chức trong các dịp quan trọng, với ý nghĩa đem lại sự bình an, may mắn cho người được buộc chỉ. Đây là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Lễ buộc chỉ cổ tay gồm hai phần chính là nghi thức cúng và nghi thức buộc chỉ. Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đã buộc chỉ cổ tay cho Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng dự lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Lễ buộc chỉ cổ tay là phong tục tập quán gắn với đời sống của người dân Lào từ lâu đời, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Lào. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, trước đó, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực và cùng dự lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, lễ khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 08 và 09/10/2026. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào trên cương vị mới và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức. Phía Lào đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí, anh em Việt - Lào.

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ