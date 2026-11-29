Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Thủ tướng Saleumxay Kommasith… Thủ tướng Saleumxay Kommasith cũng tham dự các hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trong thời gian thăm, Thủ tướng Saleumxay Kommasith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith trên cương vị mới khẳng định chủ trương nhất quán của hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em thân thiết.