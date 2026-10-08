Thủ tướng Lào chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (phải) đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Tại lễ đón chính thức, sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Hai Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: VGP

Tại hội đàm, hai bên dự kiến trao đổi và thống nhất các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn những thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở các lĩnh vực cần tạo chuyển biến và đột phá, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên, đồng thời là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức ngày 5/10 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố và phát triển theo chiều sâu. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế đang có những chuyển biến tích cực.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Lào đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án và tổng vốn đăng ký 7,04 tỷ USD. Hai bên đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư.

Hai nước tiếp tục chú trọng hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh

Trước lễ đón, chiều 8/10, ngay sau khi đến thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh của Lào.

Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh tại thủ đô Vientiane là công trình mang ý nghĩa biểu tượng về lịch sử và văn hóa, nơi khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập và tự do của đất nước Lào. Đây cũng là điểm đến quan trọng trong các nghi thức ngoại giao chính thức của các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế khi tới thăm Lào.

Hoạt động dâng hoa tưởng niệm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cũng như tình cảm thủy chung, gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh của Lào. Ảnh: VGP

Tùng Dương