Thủ tướng Lào, Campuchia và Tổng thống Myanmar tham dự CLMV 12
Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV). Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.
Đây là lần thứ ba Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV, sau các hội nghị vào năm 2008 và 2016, đã diễn ra tại Hà Nội.
Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) được thành lập năm 2004, gồm 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam.
Mục tiêu của việc hình thành hợp tác CLMV là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.
Hợp tác CLMV tập trung vào 8 lĩnh vực: Thương mại - đầu tư; Nông nghiệp; Công nghiệp; Năng lượng; Công nghệ thông tin và truyền thông; Giao thông; Du lịch; Phát triển nguồn nhân lực.
Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 năm nay có chủ đề: “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”.
Các nội dung thảo luận chính tại hội nghị bao gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực (Kết nối cơ sở hạ tầng và logistics, kết nối thương mại và chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối con người và môi trường); Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-lao-campuchia-va-tong-thong-myanmar-tham-du-clmv-12-207678.html