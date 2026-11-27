Cùng đi với Thủ tướng Saleumxay Kommasith và phu nhân có: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Santiphab Phomvihane; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket; Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Leklay Sivilay; Bộ trưởng Bộ Công Thương Malaithong Kommasith; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Linkham Douangsavanh; Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Santisouk Simmalavong...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Saleumxay Kommasith sinh ngày 31-10-1968. Đồng chí học thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Quan hệ quốc tế Moscow (Nga) từ năm 1986 đến 1992; là chuyên viên tại Bộ Ngoại giao Lào từ năm 1992 đến 1996; học thạc sĩ Nghiên cứu phát triển tại Đại học Monash (Australia) từ năm 1996 đến 1997; là Phó trưởng phòng Tây Âu, Vụ Âu-Mỹ, Bộ Ngoại giao Lào từ năm 1998 đến 2000; là Bí thư thứ hai, Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc (LHQ) từ năm 2000 đến 2003; là Trưởng phòng LHQ, Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Lào từ năm 2003 đến 2004; là Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Lào từ năm 2004 đến 2007; là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Lào từ năm 2007 đến 2011; là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011 đến 2012; là Trưởng phái đoàn Thường trực Lào tại LHQ từ năm 2012 đến 2013; là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào từ tháng 2-2014 đến tháng 4-2016; là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào từ tháng 4-2016 đến năm 2021; là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2022. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, sau đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào, trong giai đoạn từ tháng 6-2022 đến tháng 10-2026. Vào ngày 5-10-2026, tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, đồng chí được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.