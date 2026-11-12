Thủ tướng: Kịp thời điều chuyển, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) dẫn lại cam kết của Thủ tướng trong bài phát biểu nhậm chức tháng 4/2026 về xử lý nghiêm tình trạng cán bộ né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh

Đại biểu đề nghị Thủ tướng nêu giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí viện dẫn những bất cập của pháp luật để không phải đưa ra quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn rủi ro như tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Ban Bí thư cũng ban hành Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng đã có các chương trình, kế hoạch hành động và nghị định để cụ thể hóa những chủ trương này.

Tuy nhiên, Thủ tướng thừa nhận tại một số cơ quan Trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Để khắc phục, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Chính phủ cũng đang rà soát toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp tỉnh, cấp xã có thể thực hiện và những nhiệm vụ cần điều chỉnh. Cùng với việc phân định thẩm quyền, Chính phủ đã bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công để địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

“Khi thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ đã được quy định rõ nhưng cán bộ vẫn không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kết quả công việc thì phải xem xét, đánh giá để kịp thời điều chuyển, thay thế, bổ sung nhân sự tại những bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, biện pháp đánh giá phải rất thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng. “Tất cả những ai ở vị trí công việc của mình đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh được”.

Doanh nghiệp chỉ yên tâm đầu tư khi quyền lợi được bảo đảm

Tham gia chất vấn Thủ tướng, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) dẫn thực tế cho biết xuất khẩu còn dựa nhiều vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chịu sức ép về chi phí vốn, người lao động thu nhập thấp chịu áp lực từ giá cả sinh hoạt.

Đại biểu đặt câu hỏi, trong năm 2027, Chính phủ sẽ ưu tiên những cơ chế nào để doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thêm đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng tỷ trọng xuất khẩu; qua đó tạo thêm việc làm ổn định và nâng thu nhập thực cho người lao động.

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên bài toán đầu tiên là về thể chế. Khi có một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thì sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Các đại biểu dự phiên chất vấn chiều 12/11. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Thủ tướng, vừa qua, bên cạnh việc ban hành ngay lập tức văn bản hướng dẫn thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

“Doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư trong môi trường pháp lý khi quyền và lợi ích của họ được bảo đảm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Muốn tăng cường năng lực doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng về mặt Nhà nước cần đủ cơ chế, bên cạnh quy định của pháp luật cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cho biết, vừa qua Chính phủ ban hành, triển khai chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, chương trình xúc tiến thương mại, chương trình thực thi các hiệp định thương mại tự do, khuyến khích kết nối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Đơn cử, để triển khai Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành thông qua Luật Đầu tư, trong đó áp dụng cơ chế khuyến khích mạnh để doanh nghiệp nước ngoài cam kết chuyển giao công nghệ, tăng cường sử dụng nhà cung ứng là doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam…

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công thương, bên cạnh thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế, cần mở mới các thị trường để đưa hàng hóa Việt Nam sang. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia chuỗi cung ứng và đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế cũng phải tự cố gắng, quyết tâm.

Hay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với doanh nghiệp, viện, trường nghiên cứu đặt hàng sản phẩm công nghệ để áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, giảm khâu trung gian để tham gia vào chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường. Đây là nội dung Chính phủ sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian tới.