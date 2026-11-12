Thủ tướng: Kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ làm việc cầm chừng

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 12/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Đáng chú ý, tình trạng cán bộ e ngại, sợ sai, không dám quyết định tại các lĩnh vực "nóng" tiếp tục “nóng” nghị trường.

Thực trạng mượn cớ "bất cập pháp luật" để né tránh

Nêu vấn đề tại phiên chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) nhắc lại Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Dù chủ trương đã rõ, đại biểu cho rằng vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình). Ảnh: QH

Sự e ngại này càng bộc lộ rõ ở những lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm và rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số. Theo đại biểu, thậm chí có tình trạng cán bộ "mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định".

Từ thực tế trên, đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị Thủ tướng đưa ra giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để sức ỳ này.

Phân định rõ thẩm quyền, cấp đủ nguồn lực

Tiếp thu và trả lời đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng thừa nhận dù Trung ương, Ban Bí thư và Chính phủ đã có nhiều quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nhưng trên thực tế tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm vẫn tồn tại ở nhiều cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương. Không ít cán bộ vẫn "không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó".

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: QH

Để khắc phục, Thủ tướng nêu nhóm giải pháp đầu tiên là tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ. Yêu cầu cốt lõi là phải "phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, các ngành, các cơ quan trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã".

Đi kèm với việc làm rõ thẩm quyền là rà soát lại công tác phân cấp, phân quyền. Chính phủ sẽ làm rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cơ sở có thể tự quyết định, đồng thời bố trí đủ nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công để địa phương có công cụ thực thi nhiệm vụ, xóa bỏ tình trạng giao việc nhưng thiếu nguồn lực.

Đã rõ chức trách thì không thể đùn đẩy, không làm được sẽ bị thay thế

Nêu thông điệp về công tác cán bộ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi pháp luật đã phân định rõ thẩm quyền và cấp đủ nguồn lực, yếu tố mang tính quyết định tiếp theo là phải đổi mới công tác đánh giá.

"Nếu tất cả những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được những tiến độ và kết quả chất lượng công việc thì bắt buộc chúng ta phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận nào mà chúng ta thấy là chưa thực hiện được nhiệm vụ", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp đánh giá khách quan, công tâm, thẳng thắn và trách nhiệm. "Tất cả những ai vào vị trí công việc của mình đã rõ chức trách nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy né tránh được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau một ngày làm việc, phiên chất vấn đã ghi nhận 65 đại biểu trực tiếp đặt câu hỏi và 7 đại biểu tham gia tranh luận.

Đối với 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn do giới hạn thời gian, Chủ tọa kỳ họp đề nghị gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, dân chủ và mang tính xây dựng cao sau một ngày làm việc khẩn trương. Chủ tọa kỳ họp ghi nhận các đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đi thẳng vào những vướng mắc, bất cập để yêu cầu làm rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ cũng thể hiện tinh thần cầu thị, nắm chắc thực tiễn, trả lời không né tránh và đưa ra những cam kết hành động rõ ràng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới.