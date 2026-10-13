Thủ tướng kiểm tra hai dự án hạ tầng chống ngập và cải tạo môi trường trị giá hơn 19.000 tỷ đồng tại TPHCM

Đây là những công trình được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong công tác chống ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người dân Thành phố. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bì thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra dự án ngăn triều chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng

Tại dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1”, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các hạng mục công trình và nghe báo cáo về tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc cũng như kế hoạch hoàn thành dự án. Đây là một trong những công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất TPHCM, với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ tại các cửa sông thuộc khu vực trung tâm Thành phố, khoảng 7km đê kè tại những vị trí xung yếu, kết hợp hệ thống bơm công suất lớn. Bên cạnh đó, công trình còn được trang bị hệ thống quan trắc, điều hành và điều khiển tự động nhằm phục vụ việc giám sát, vận hành và điều tiết nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đi kiểm tra các hạng mục công trình

Khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, dự án đã nhiều lần phải tạm ngưng, kéo dài tiến độ do những vướng mắc liên quan đến pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Trước thực trạng trên, các cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để công trình tiếp tục triển khai.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện dự án đã đạt hơn 95%. Khoảng 1.500 nhân sự đang được huy động trên công trường, tập trung thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình về đích trong tháng 11/2026.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng kiểm soát tình trạng ngập do triều trên diện tích khoảng 570km², với khoảng 6,5 triệu người dân được hưởng lợi, chủ yếu tại khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM. Đáng chú ý, công trình không chỉ có chức năng ngăn triều cường mà còn góp phần chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trên các tuyến kênh rạch, tăng khả năng tiêu thoát nước khi xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường.

Sau khi được tháo gỡ khó khăn, dự án chống ngập do triều dự kiến "về đích" trong tháng 11/2026.

Ngoài ra, hệ thống công trình còn góp phần hạn chế xâm nhập mặn, chống sạt lở bờ sông, cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy. Phạm vi hưởng lợi trải rộng trên nhiều địa bàn, trong đó có các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã kiểm tra dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Đây là dự án cải tạo kênh có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Tổng chiều dài tuyến kênh và hệ thống giao thông dọc hai bên bờ hơn 63km.

Thủ tướng tặng quà cho công nhân đang làm việc trên công trường

Công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hình thành hệ thống giao thông kết nối, tạo diện mạo đô thị mới cho các khu vực mà tuyến kênh đi qua. Theo báo cáo, đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%, tỷ lệ giải ngân vốn đạt khoảng 75%.

Các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng như xây dựng kè bờ kênh, đường giao thông, vỉa hè và hoàn thiện mặt đường. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 62km kè đã được hoàn thành; 48km đường giao thông dọc hai bên tuyến kênh đã được thông xe, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và kết nối giao thông tại các khu vực liên quan.

Hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.