Thủ tướng kiểm tra dự án thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc