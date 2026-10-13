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Thủ tướng kiểm tra dự án thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến kiểm tra thực địa dự án hạ tầng thủy lợi trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng với công nhân, kĩ sư thi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, tại phường An Nhơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-kiem-tra-du-an-thuy-loi-trong-diem-cua-thanh-pho-ho-chi-minh-post1393894.html