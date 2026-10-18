Thủ tướng: Không thể chấp nhận việc người dân phải trả chi phí cao cho thuốc

Chiều 18/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã chuyển biến rõ nét và rất tích cực.

Không còn báo cáo họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản

"Tăng trưởng không thể có được nếu không có sự vào cuộc của chính quyền địa phương", Thủ tướng cho biết nhiều địa phương nếu cán bộ không đạt yêu cầu là điều chuyển ngay. Đây là sự chuyển biến mạnh trong tư duy.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chiều nay

Từ cách điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chia sẻ, hiện nay xây dựng kế hoạch rất chi tiết và giao nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình thực hiện, kết quả.

"Bây giờ không còn báo cáo 'họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản' mà phải xem xét đến ngày giờ kết quả đâu, kết quả đó có đạt chất lượng hay không, đấy mới là yêu cầu. Trung ương như thế, Quốc hội như thế thì các địa phương cũng đã bắt đầu như thế", Thủ tướng nói.

Dẫn chứng thêm sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với Quốc hội, Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay với khối lượng thể chế lớn nếu không phối hợp, không trách nhiệm thì không thể đạt được kết quả như vậy.

Trong hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho rằng, đang đi đúng hướng "xây dựng thể chế không chỉ xử lý điểm nghẽn mà để kiến tạo phát triển". Khi thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế thì mới có thể kiến tạo, huy động nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển đất nước.

Chỉ trong 9 tháng của năm đầu nhiệm kỳ đã cơ bản thể chế hóa tất cả chủ trương, định hướng lớn thành văn bản quy phạm pháp luật, trong khi có nhiệm kỳ phải đến năm thứ 2-3 mới hoàn thành.

Chính phủ cũng đổi mới rất nhiều, khi trình Quốc hội các dự án luật bắt buộc phải có nghị định, thông tư. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn, từ đó không tạo nên những ách tắc mới.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ đặc biệt ấn tượng với sự phối hợp các cơ quan của Quốc hội với cơ quan chủ trì soạn thảo quy định của pháp luật.

Về công tác điều hành vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc, Thủ tướng phân tích nếu không điều hành nhạy bén, kịp thời thì không thể giữ được lạm phát ở mức như hiện nay (4,52%).

Ông dẫn chứng, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ 65% đến gần 90% nếu không áp dụng ngay các biện pháp thuế thì giá trong nước tăng 60%-80%. Xăng, dầu tăng sẽ tác động đến mặt hàng khác tăng giá.

Thủ tướng cho biết, năm nay dù nhu cầu về điện tăng cao nhất từ trước đến nay và có thời điểm rất khó khăn nhưng trong điều hành vẫn bảo đảm cung ứng được điện, không tăng giá điện.

"Lạm phát mà tăng thì thành quả tăng trưởng bị xói mòn và người dân không được hưởng từ những thành quả đó. Cho nên tăng trưởng cao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là đúng nhưng phải trên một nền tảng rất ổn định", Thủ tướng khẳng định mục tiêu cho năm tới tiếp tục ổn định nền tảng vĩ mô.

Không thể chấp nhận người dân chịu chi phí cao do khâu trung gian

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Chính phủ đang thực hiện rất quyết liệt chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội về giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế.

Chẳng hạn như các chính sách về phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà cho thuê thì lập tức thị trường giá nhà nhất là nhà chung cư theo xu hướng đi xuống. Tới đây khi Quốc hội xem xét thông qua Luật Đất đai thì Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất, chắc chắn giá đất và bất động sản giảm.

Với kinh doanh xăng, dầu, người đứng đầu Chính phủ cho hay, khi sửa nghị định để cắt giảm các khâu trung gian thì giá xăng, dầu sẽ theo chiều hướng giảm, "không thể để phụ thu tăng, khâu trung gian đẩy giá xăng, dầu lên cao được".

Với giá thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng nhấn mạnh vừa qua Chính phủ đã kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với vi phạm, tiêu cực. Tình trạng chi phí trung gian lớn dẫn đến người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh là "không thể chấp nhận".

Tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược với tinh thần "kiên quyết cắt bỏ khâu trung gian" để người dân, người bệnh được tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

Thủ tướng một lần nữa tái khẳng định mục tiêu giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế và tăng hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh để tăng giá trị cho nền kinh tế.

Thủ tướng: Chi phí trung gian lớn dẫn đến người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng cho rằng, hiện nay tập trung đầu tư công nhưng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì nhu cầu vốn rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được một phần đầu tư công.

"Cho nên bắt buộc chúng ta phải giải ngân 100%, lựa chọn dự án thực sự hiệu quả và lan tỏa. Nhiệm kỳ vừa rồi có khoảng 5.000 dự án đầu tư công trên toàn quốc, nhiệm kỳ này chắc chắn phải giảm tối thiểu 30%. Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính và các địa phương phải rà soát kỹ dự án nào ưu tiên cần đầu tư", Thủ tướng cho biết.

Dự án nào tạo hiệu quả kinh tế - xã hội nhanh nhất, cao nhất, tác động lan tỏa và giúp trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thì phải ưu tiên đầu tư.

Trần Thường