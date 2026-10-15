Thủ tướng: Không để người dân chờ đợi khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tích hợp chương trình, đơn giản hóa thủ tục, tăng trách nhiệm địa phương

Sáng 15/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời trao đổi về cơ chế điều phối, phân công trách nhiệm, quản lý nguồn lực và tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu từ thực tế triển khai các CTMTQG trước đây. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính, Bộ NN&MT cùng các cơ quan liên quan trong việc khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý. Nghị định số 387/2026/NĐ-CP đã tích hợp hầu hết nội dung cần thiết để triển khai Chương trình, cơ bản không cần các bộ, ngành ban hành thêm văn bản hướng dẫn, trừ một số trường hợp đặc thù.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các phụ lục kèm theo để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ 5 nhóm khó khăn cần chủ động xử lý, gồm phạm vi Chương trình rộng, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực; tổ chức bộ máy chỉ đạo ở một số địa phương chưa được kiện toàn; năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế; khả năng bố trí vốn đối ứng và huy động nguồn lực của một số địa phương còn khó khăn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tích hợp phải giúp giảm đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; không làm thu hẹp mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định.

Ưu tiên y tế, giáo dục, an sinh, nâng cao đời sống người dân

Với phương châm “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động”, Thủ tướng yêu cầu lấy người dân làm chủ thể, tập trung nguồn lực nhà nước cho các nhiệm vụ thiết yếu, địa bàn khó khăn và nhóm yếu thế; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các bộ, ngành phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu; hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức và hướng dẫn chuyên môn cần thiết, chậm nhất trong tháng 10/2026.

Bộ NN&MT được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện; xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm hỏi đáp để hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc. Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương phải được hoàn thiện trước ngày 20/10.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ, giao kế hoạch và dự toán ngân sách trung ương năm 2026, đồng thời chuẩn bị điều kiện lập kế hoạch năm 2027. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các chương trình giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang năm 2026. Đến nay, tỷ lệ thực hiện, giải ngân mới đạt khoảng 39%, còn khoảng 12.000 tỷ đồng chưa giải ngân.

Các địa phương phải khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trước ngày 25/10; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, xác định nhiệm vụ ưu tiên, bố trí nguồn lực và phân công phù hợp với năng lực cấp xã. Việc phân bổ vốn cần xem xét cả điều kiện thực tế tại vùng khó khăn và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các bộ, ngành, địa phương phải chuyển ngay từ chuẩn bị sang tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách liên tục, không để người dân phải chờ đợi. Hiệu quả Chương trình phải được đo bằng kết quả thực tế ở cơ sở, mức độ cải thiện đời sống và khả năng thụ hưởng thành quả phát triển của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.