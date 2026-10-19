Thủ tướng: Không để giá nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tăng vô lý

Định hướng trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, sáng 19/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng cho rằng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có liên quan chặt chẽ đến các luật chuyên ngành khác, do đó cần được rà soát kỹ lưỡng.

Lấy ví dụ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết dự thảo đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự, thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) tới đây sẽ do UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số.

Mục đích cuối cùng được Thủ tướng nhấn mạnh là Nhà nước quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản.

“Mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là giá nhà, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phải được quản lý giá rất chặt chẽ, không để tăng giá đột biến. Như vậy thì đối tượng chính sách và người thu nhập thấp mới có thể tiếp cận được nhà ở thông qua chính sách mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn”, Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong quá trình giao đất cho nhà đầu tư.

Vì vậy, các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá phải gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

“Đối với thị trường bất động sản, quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ là điều tiết và kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý. Còn những phân khúc cao cấp thì tùy vào điều kiện, nhu cầu của người mua”, Thủ tướng nêu quan điểm.

Thủ tướng cho rằng khi triển khai những nội dung quy định của Luật Đất đai có những vấn đề liên quan đến đấu giá nhưng có những vấn đề lại liên quan đến đấu thầu thì phải thực hiện trình tự, thủ tục theo Luật Đấu giá và Luật Đấu thầu.

“Sau này luật và các văn bản và hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể thì các địa phương rất khó áp dụng”, Thủ tướng chia sẻ.