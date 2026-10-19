Thủ tướng: Không để giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê tăng đột biến

Sáng 19/10, sau khi làm việc tại Hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 3, Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, cho biết những nội dung liên quan đến sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu giá tài sản, mục đích, yêu cầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như bố cục và các nội dung sửa đổi đã được Chính phủ làm rõ trong Tờ trình.

Phiên thảo luận tại Tổ 3 sáng 19/10. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Thủ tướng, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có liên quan chặt chẽ đến các luật chuyên ngành khác, do đó cần được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Lấy ví dụ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết dự thảo đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự, thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi tới đây sẽ do UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số.

Thủ tướng nhấn mạnh mục đích cuối cùng là Nhà nước quản lý, điều tiết giá đất và thị trường bất động sản, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Ảnh: Lâm Hiển

"Mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là giá nhà, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê phải được quản lý giá rất chặt chẽ, không để tăng giá đột biến. Như vậy thì đối tượng chính sách và người thu nhập thấp mới có thể tiếp cận được nhà ở thông qua chính sách mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn", Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất, có vai trò rất quan trọng trong quá trình giao đất cho nhà đầu tư. Vì vậy, các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá phải gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

"Đối với thị trường bất động sản, quan điểm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ là điều tiết và kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý. Còn những phân khúc cao cấp thì tùy vào điều kiện, nhu cầu của người mua", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình triển khai Luật Đất đai, có những nội dung liên quan đến đấu giá, nhưng cũng có những nội dung liên quan đến đấu thầu. Vì vậy, cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu.

"Nếu sau này luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, không chi tiết, không rõ ràng, cụ thể thì các địa phương rất khó áp dụng", Thủ tướng chia sẻ.