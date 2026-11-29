Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 597/TB-VPCP ngày 27/11/2026, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng và chuẩn bị triển khai thi hành luật, nghị quyết.

Từ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay, công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri và các đối tượng chịu sự tác động của chính sách đã góp phần hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ lập pháp có nội dung khó, phức tạp.

Ngay sau khi kỳ họp kết thúc, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng ban hành các quyết định triển khai thi hành luật, nghị quyết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết.

Đến nay, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 3/28 văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; không có văn bản quy định chi tiết chậm, nợ ban hành.

Không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Một số cơ quan còn chậm rà soát nội dung được giao, phối hợp chưa chặt chẽ trong xác định cơ quan chủ trì và chuẩn bị hồ sơ.

Một số hồ sơ gửi thẩm định, trình Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu, phải chỉnh sửa, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ nhiều lần. Việc đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản chưa làm rõ căn cứ, điều kiện áp dụng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bảo đảm các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Các bộ, cơ quan được phân công xây dựng văn bản phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ và trình ban hành; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thủ tướng lưu ý, văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với việc xây dựng văn bản, các bộ, cơ quan phải chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và điều kiện tổ chức thi hành; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính; cập nhật cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và có cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Ưu tiên nguồn lực hoàn thành 25 văn bản quy định chi tiết

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành, lĩnh vực phối hợp với Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng pháp luật, tập trung chỉ đạo, xử lý những văn bản có hiệu lực thi hành sớm, có nguy cơ chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng văn bản thuộc phạm vi được giao.

Đối với 25 văn bản còn phải ban hành để quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan bám sát kế hoạch, ưu tiên bố trí nguồn lực cho những văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 và ngày 1/1/2027.

Tiến độ xây dựng từng văn bản phải được xác định cụ thể, làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm, thời hạn gửi thẩm định, trình và ban hành. Trường hợp có nguy cơ chậm ban hành, cơ quan chủ trì phải báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, đề xuất phương án xử lý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Đối với các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, việc đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết phải tuân thủ nguyên tắc mỗi cơ quan ban hành một văn bản quy định chi tiết một luật, nghị quyết. Trường hợp cần ban hành nhiều văn bản, cơ quan đề xuất phải giải trình rõ căn cứ, lý do và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất.

Thủ tướng yêu cầu hạn chế ban hành văn bản phân tán, trùng lặp, không quy định lại những nội dung đã được luật quy định; rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành, không để gián đoạn quá trình giải quyết công việc hoặc phát sinh những điểm nghẽn mới.

Đối với các luật có khối lượng nội dung cần quy định chi tiết lớn, tính chất phức tạp, liên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các bộ, cơ quan phải chủ động chuẩn bị nội dung dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ ban hành.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, trình Thủ tướng quyết định chậm nhất ngày 5/12/2026.

Đối với những văn bản có hiệu lực thi hành sớm, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Bộ Tư pháp được giao nghiên cứu đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng thẩm định; ưu tiên nguồn lực, rút ngắn thời gian thẩm định đối với các văn bản có hiệu lực thi hành sớm.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai từ năm 2027, gắn với kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan theo dõi, đôn đốc tiến độ, đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ; kịp thời tham mưu, báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách đối với những vấn đề phức tạp phát sinh.