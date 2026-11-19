Chiều 19/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo cả nước đối với sự nghiệp trồng người.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định đội ngũ nhà giáo luôn luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, ở đâu cũng in dấu sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu nghề của các thầy, các cô”, Thủ tướng bày tỏ.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục, Thủ tướng cho biết công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất, chất lượng ở các cấp học được nâng lên.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai hiệu quả. Những trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn.

Đề cập định hướng phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực.

“Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngành giáo dục cần quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới.

Thủ tướng mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Theo Thủ tướng, phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

“Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, Thủ tướng kỳ vọng.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước.

Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số.

Ngành giáo dục cũng cần chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thông tin về một số chính sách đang được xây dựng, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo.

Các nội dung được quan tâm còn bao gồm bảo đảm an ninh trường học; gắn kết giữa đào tạo, giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục; đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên; đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Chính phủ cũng đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư; báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Gửi gắm tới đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20/11, Thủ tướng cho rằng một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên.

“Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai”, Thủ tướng nói.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, xử lý các kiến nghị của nhà giáo tại cuộc gặp mặt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.