Thủ tướng kêu gọi đối tác quốc tế đầu tư cùng Việt Nam, kiến tạo động lực phát triển mới

Thủ tướng chỉ ra rằng thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh đan xen. Trong khi đó, sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới". Ảnh: chinhphu.vn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ.

“Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ và không một thách thức toàn cầu nào có thể giải quyết hiệu quả bằng nỗ lực đơn phương”, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và chuyển hóa các cam kết thành những cơ chế thực chất, dự án khả thi, có kết quả cụ thể, đo lường được.

Hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam xác định giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Việt Nam định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng phải gắn với năng suất, thu hút FDI đi đôi với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, còn hội nhập quốc tế cần song hành với tăng sức chống chịu và tự chủ của nền kinh tế.

Thủ tướng đưa ra thông điệp rằng Việt Nam mong muốn các đối tác không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo các chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Với quan điểm đó, Thủ tướng đề xuất 4 nội dung hành động trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới…

Thứ hai, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học, công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

"Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: Sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển; sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài.