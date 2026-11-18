Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tiễn Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 17/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines.

Tại buổi lễ, Philippines chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong công bố chủ đề Năm ASEAN 2027 là "Hội nhập sâu hơn, Đối tác rộng hơn", hướng tới tăng cường liên kết kinh tế, tài chính, công nghệ số, năng lượng và mở rộng hợp tác với các đối tác.

Philippines đã chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Manila về nước, kết thúc chuyến công tác từ ngày 14–17/11/2026.

Trong ba ngày hội nghị với hơn 20 hoạt động, đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến về hợp tác khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương với các nước ASEAN và đối tác.

Trước đó, ngày 17/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 23 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21, đưa ra nhiều đề xuất nhằm nâng tầm hợp tác khu vực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và củng cố hòa bình, ổn định.

NÂNG TẦM HỢP TÁC BIỂN, TẠO ĐỘT PHÁ LIÊN KẾT KINH TẾ ASEAN – ẤN ĐỘ

Chiều 17/11, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 23.

Các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Ấn Độ tiếp tục phát triển thực chất. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 114,1 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp từ Ấn Độ vào ASEAN đạt 7,1 tỷ USD, đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 và nhà đầu tư lớn thứ 9 của ASEAN.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2026–2030, sớm hoàn tất rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA), tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ ASEAN – Ấn Độ có nền tảng vững chắc, nhiều lợi ích chiến lược chung và không gian phát triển rộng lớn. Thủ tướng đề nghị hai bên chuyển từ hội tụ lợi ích sang hành động chiến lược chung, đưa các cam kết chính trị thành kết quả hợp tác cụ thể.

Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược cho quan hệ ASEAN - Ấn Độ trong giai đoạn tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược.

Thứ nhất, củng cố hòa bình, an ninh và nâng tầm hợp tác biển thành ưu tiên chiến lược. Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đồng thời xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN – Ấn Độ.

Thủ tướng hoan nghênh Ấn Độ nhất quán ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Thứ hai, tạo đột phá về liên kết kinh tế, kết nối và nâng cao năng lực tự cường. Thủ tướng đề nghị sớm hoàn tất rà soát AITIGA, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, hàng không, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; mở rộng hợp tác khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Thứ ba, thắt chặt liên kết giữa nhân dân ASEAN và Ấn Độ. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và mở rộng học bổng trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế xanh; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung ASEAN – Ấn Độ về hợp tác quản lý thiên tai.

CỦNG CỐ VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA EAS, THÚC ĐẨY CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21 với lãnh đạo các nước ASEAN và 8 đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ.

Hội nghị khẳng định EAS tiếp tục là diễn đàn đối thoại hàng đầu về các vấn đề chiến lược, chính trị và kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, kết nối hạ tầng, phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và 8 đối tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh EAS cần chuyển mạnh từ đối thoại xây dựng lòng tin sang hợp tác thực chất, hướng tới kết quả cụ thể; đồng thời đề xuất ba định hướng chiến lược.

Thứ nhất, củng cố EAS thành trụ cột của hòa bình, ổn định và tin cậy chiến lược ở khu vực. Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đối thoại chiến lược, nâng cao năng lực dự báo rủi ro, ngăn ngừa xung đột và quản lý khác biệt.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề xuất thành lập mạng lưới đường dây nóng thực thi pháp luật EAS nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp phản ứng nhanh, gắn với triển khai Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Về Biển Đông, Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan duy trì hợp tác, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thứ hai, định hình chương trình hợp tác hướng tới tương lai, lấy các động lực tăng trưởng mới làm trọng tâm. Thủ tướng đề nghị ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối các khuôn khổ, sáng kiến khu vực.

Thủ tướng đề xuất xây dựng chương trình nâng cao năng lực số và thúc đẩy ứng dụng AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

Thứ ba, phát huy vai trò kết nối chiến lược của EAS giữa hợp tác khu vực và quản trị toàn cầu. Theo đó, tăng cường huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng khẳng định trên cương vị Chủ tịch APEC 2027, Việt Nam sẽ nỗ lực gắn kết chương trình nghị sự của APEC, ASEAN và EAS; đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của các nước EAS để tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố EAS về Cùng chèo lái tương lai chung: Ổn định và Đổi mới và Tuyên bố EAS về Tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và các tội phạm liên quan.