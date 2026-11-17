Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong 4 ngày công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lịch trình dày đặc với các hoạt động đa phương và song phương, bao gồm tham dự các hội nghị, sự kiện của ASEAN, các hội nghị ASEAN với các đối tác và có các cuộc gặp song phương với hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN, các nước và tổ chức quốc tế đối tác của ASEAN tham dự Hội nghị. Tại các Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nêu những đề xuất trọng điểm, chiến lược để cùng định hướng, nghiên cứu, phối hợp thực hiện, vì tương lai của ASEAN, các đối tác, người dân khu vực và toàn cầu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, đề xuất “Xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế ASEAN tương lai” với 4 ưu tiên trọng tâm gồm kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới, kết nối năng lượng, kết nối số, và kết nối thể chế và con người; tập trung vào 4 định hướng hành động cụ thể, gồm xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng ASEAN đến năm 2040, tăng cường điều phối các dự án xuyên biên giới, phát triển hệ sinh thái chuẩn bị dự án và huy động vốn khu vực và coi khu vực tư nhân là đối tác thực chất. Thủ tướng nhấn mạnh: “Với tinh thần kết nối thực chất, huy động hiệu quả và hành động cùng nhau, chúng ta sẽ tạo dựng một ASEAN năng động, tự cường, bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân, doanh nghiệp cũng như toàn khu vực”.

Sau khi dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, trong đó Thủ tướng nêu đề xuất 3 định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN. Thứ nhất, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Thứ hai, kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường. Thứ ba, phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết bền vững. Các đề xuất được nêu trong bối cảnh các nhà Lãnh đạo ASEAN đều nhất trí rằng cần phát huy hơn nữa đà hợp tác tích cực để cùng vượt qua những “cú sốc”, phát huy các cơ chế hợp tác để thúc đẩy “văn hóa” tham vấn, đối thoại, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, vì hòa bình, ổn định và hợp tác chung ở khu vực.

Trước những chuyển dịch nhanh chóng và sâu sắc của tình hình thế giới, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã khẳng định quyết tâm giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác, đẩy mạnh liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường, tăng cường phối hợp ứng phó với khủng hoảng, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác. Dự Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN 49, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu 3 đề xuất để đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển khu vực. Một là củng cố lòng tin và xử lý khác biệt thông qua đối thoại. Hai là chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng, ứng phó với các thách thức chung. Ba là chủ động dẫn dắt hợp tác với các đối tác, chuyển từ tư duy giữ vai trò trung tâm sang kiến tạo vai trò trung tâm.

Khẳng định cam kết của Việt Nam về tăng cường phối hợp, thúc đẩy gắn kết giữa Chính phủ và Nghị viện các quốc gia thành viên, đồng thời đưa tiếng nói và nguyện vọng của người dân vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tại Phiên Đối thoại lần thứ 15 giữa Lãnh đạo ASEAN và đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho hợp tác giữa ASEAN và AIPA, bao gồm tham vấn từ sớm, thực thi hiệu quả; củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin; và tập trung vào các ưu tiên mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội, Nghị viện các nước sớm xem xét phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), qua đó tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực này.

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Liên hợp quốc, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Mekong -Hàn Quốc, Mekong - Nhật Bản (Việt Nam đồng chủ trì), Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Thủ tướng Lê Minh Hưng đều đưa ra những đề xuất phù hợp, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo đột phá về liên kết kinh tế, kết nối và tăng cường năng lực tự cường, tăng cường khả năng chống chịu tập thể, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, bao trùm và sẵn sàng cho tương lai, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột hợp tác mới. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần duy trì và củng cố môi trường hòa bình, an ninh khu vực, củng cố không gian hòa bình, an ninh và nâng tầm hợp tác biển thành ưu tiên chiến lược, tiếp tục lấy con người làm trung tâm trong mọi kế hoạch và hoạt động.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49: gặp lãnh đạo Brazil, Canada, Australia, Thái Lan; trao đổi với lãnh đạo Lào, Philippines, Singapore, Campuchia; gặp trao đổi với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)… Thông qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc song phương này, hai bên đã thống nhất các phương hướng hợp tác mới, đáp ứng đúng yêu cầu của cả hai bên trong giai đoạn phát triển mới, trong những lĩnh vực mới.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự và có các đóng góp thiết thực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan cho thấy tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyến công tác đã góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại đa phương tại ASEAN và tại tiểu vùng Mekong. Những đóng góp đó tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm và bền vững; đồng thời duy trì và củng cố vai trò trung tâm, phát huy tiếng nói trách nhiệm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.