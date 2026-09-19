Thủ tướng Italy kêu gọi Châu Âu không mắc bẫy ‘khiêu khích’ của Nga

Phát biểu trong chuyến thăm chính thức tới Na Uy, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã đưa ra những đánh giá quan trọng về tình hình an ninh Châu Âu trước các sự cố liên quan đến không phận và thiết bị bay không người lái tại khu vực Baltics cũng như Đông Âu.

Theo bà, việc Nga gia tăng các hành động khiêu khích hỗn hợp gần đây không xuất phát từ thế mạnh, mà là dấu hiệu bế tắc trên chiến trường Ukraine. Moscow muốn cuốn EU vào một cuộc leo thang trực tiếp để phân tán nguồn lực và làm dư luận châu Âu mệt mỏi.

Người đứng đầu Chính phủ Italia nói: "Câu hỏi lớn nhất chúng ta phải tự đặt ra là tại sao những động thái khiêu khích này lại gia tăng? Tôi tin rằng Điện Kremlin đang muốn tìm cách đẩy căng thẳng với Châu Âu lên cao để làm phân tán sự chú ý khỏi diễn biến trên chiến trường Ukraine, nơi mọi thứ không diễn ra đúng như dự tính ban đầu của họ”. Bà cảnh báo các nước Châu Âu không nên phản ứng quá đà vì điều đó sẽ vô tình "rơi vào kịch bản leo thang căng thẳng mà Moscow mong muốn.

Phát biểu của Thủ tướng Italy được đưa ra trong bối cảnh các nước Châu Âu đang gia tăng cảnh giác trước những động thái mà họ cho là các hoạt động gây sức ép hoặc “chiến tranh hỗn hợp” của Nga.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết tình báo nước này phát hiện những dấu hiệu về “các kế hoạch tấn công hỗn hợp” của Nga nhằm vào các quốc gia ủng hộ Ukraine.

Tại Pháp, ngày 18/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo các cuộc tấn công “chiến tranh hỗn hợp” của Nga nhằm vào Châu Âu “sẽ không phải không có đáp trả”, đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Pháp.

Trong khi đó, ở cấp độ EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang thúc đẩy một cơ chế an ninh mới để các nước thành viên phối hợp ứng phó với những sự cố chưa đến ngưỡng một cuộc tấn công vũ trang nhưng vẫn có thể đe dọa an ninh quốc gia. Bà cho rằng EU cần một “cẩm nang ứng phó chiến tranh hỗn hợp” riêng, bổ sung cho cơ chế tham vấn theo Điều 4 của NATO.

Những động thái trên cho thấy các nước châu Âu đang đứng trước bài toán vừa tăng khả năng răn đe và bảo vệ trước các mối đe dọa mới, vừa tránh những phản ứng có thể khiến căng thẳng với Nga tiếp tục leo thang - vấn đề mà bà Meloni đặc biệt nhấn mạnh trong chuyến thăm Na Uy.