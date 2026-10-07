Thủ tướng Italy đăng ký bảo hộ giọng nói

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nộp đơn lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) để đăng ký bảo hộ giọng nói dưới dạng nhãn hiệu. Động thái này nhằm bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị sao chép giọng nói và tạo nội dung giả mạo bằng AI.

Reuters dẫn hồ sơ trên trang web của EUIPO cho biết đơn đăng ký đề ngày 5/10 và đã được văn phòng của bà Meloni xác nhận. Hồ sơ đăng ký một nhãn hiệu âm thanh không kèm chữ, gồm đoạn ghi âm dài 4 giây, trong đó bà Meloni hai lần nói câu “Tôi là Giorgia Meloni” bằng tiếng Italy.

“Io sono Giorgia” (Tôi là Giorgia) cũng là tựa đề cuốn tự truyện của bà Meloni xuất bản năm 2021, lấy cảm hứng từ tuyên bố nổi tiếng bà đưa ra tại một cuộc vận động chính trị năm 2019. Câu nói này sau đó được chuyển thành một bản nhạc disco lan truyền trên mạng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Meloni nhiều lần trở thành mục tiêu của các nội dung giả mạo bằng AI. Trong những năm gần đây, các hình ảnh bị chỉnh sửa về bà liên tục lan truyền trên mạng và có thời điểm được chia sẻ như ảnh thật, bao gồm một số hình ảnh mang nội dung nhạy cảm.

Năm 2024, bà Meloni đã khởi kiện dân sự một người đàn ông ở Sardinia với cáo buộc tạo và đăng tải lên mạng những hình ảnh khiêu dâm giả mạo, sử dụng khuôn mặt của bà. Tháng 3 cùng năm, một tòa án Italy yêu cầu bà ra làm chứng trong vụ kiện. Vụ việc vẫn đang được tòa án Italy thụ lý.

Bà Meloni lên án các nội dung giả mạo bằng AI, cho rằng chúng có thể được sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch, thao túng và nhắm vào các cá nhân. Bà kêu gọi người dùng kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ trên mạng.

“Tôi có thể tự bảo vệ mình. Nhiều người khác thì không”, Thủ tướng Italy viết trong một bài đăng trên Facebook.

Đơn đăng ký của bà Meloni vẫn đang được EUIPO xem xét.

Theo truyền thông Italy, ngay cả khi được chấp thuận, nhãn hiệu âm thanh cũng không thể tự động ngăn chặn mọi trường hợp sử dụng giọng nói của bà trong nội dung do AI tạo ra. Tuy nhiên, nhãn hiệu được bảo hộ có thể tạo thêm cơ sở pháp lý để bà thách thức việc sử dụng trái phép bản ghi âm, đặc biệt trong một số trường hợp sử dụng cho mục đích thương mại và tùy thuộc vào phạm vi hàng hóa, dịch vụ được đăng ký.

Việc đăng ký cũng không đồng nghĩa bà Meloni có quyền kiểm soát mọi bản sao hoặc phiên bản mô phỏng giọng nói do AI tạo ra, cũng như không khiến hành vi tạo deepfake tự động trở thành tội phạm.