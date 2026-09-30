Thủ tướng Israel: Phi công Flydubai đâm đồng nghiệp, tìm cách làm máy bay rơi

Phát biểu trong một video được công bố ngày 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cung cấp thêm thông tin về sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai, khiến chiếc Boeing 737 phải hạ cánh khẩn xuống Tabuk, Arab Saudi.

Theo ông Netanyahu, khi máy bay đang trên hành trình tới Israel, một trong hai phi công đã dùng dao tấn công người còn lại và “dường như tìm cách khiến máy bay rơi” khi trên khoang có hàng trăm người.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vị khách đã cùng tiếp viên vào buồng lái khống chế cơ phó. Ảnh: X

Thủ tướng Israel cho biết, một hành khách cùng một thành viên tổ bay đã tìm cách vào buồng lái và khống chế người bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công. Những người khác trên máy bay cũng tham gia hỗ trợ, qua đó giúp kiểm soát tình hình.

Ông Netanyahu gọi những người tham gia khống chế nghi phạm là những người đã giúp ngăn chặn một “thảm họa lớn”.

Theo nhà lãnh đạo Israel, người bị cáo buộc tấn công đồng nghiệp sau đó đã bị nhà chức trách Arab Saudi bắt giữ và đang được thẩm vấn. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều an toàn.

Lời kể mới nhất của hành khách cũng hé lộ những phút hỗn loạn trên máy bay. Hành khách Miryam Shira Ohayon nêu rõ, phi cơ “gần như mất kiểm soát” khi xảy ra vụ việc trong buồng lái.

Theo Ohayon, máy bay khi đó thực sự đang trên đà lao xuống trước khi nhiều người trên khoang phối hợp khống chế cơ phó. Một bác sĩ có mặt trên chuyến bay sau đó tham gia sơ cứu những người bị thương.

Truyền thông địa phương cũng dẫn lời nhân chứng Tzvika Manes, một hành khách trực tiếp tham gia khống chế người bị cáo buộc tấn công. Ông mô tả sự việc là một trải nghiệm “cực kỳ ám ảnh” và cho biết mình nằm trong nhóm hành khách giữ người này lại.

Flydubai hiện đã điều hai máy bay thay thế tới Tabuk để hỗ trợ hành khách và tổ bay. Tuy nhiên, hãng nhấn mạnh nguyên nhân và động cơ của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.