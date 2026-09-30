Thủ tướng Israel: Phi công đâm đồng nghiệp, cố lao máy bay xuống đất

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin, một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai xuất phát từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) đi Israel đã đâm người còn lại và dường như cố tình làm rơi máy bay.

“Trong chuyến bay đến Israel, một trong hai phi công đã đâm người còn lại. Rõ ràng là hắn cố gắng làm rơi máy bay cùng với những người trên máy bay”, ông Netanyahu nói trong bài phát biểu qua video.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Netanyahu, “hầu hết” hành khách trên chuyến bay là người Israel, trong đó một số người đã cùng phi hành đoàn lao vào buồng lái và khống chế kẻ tấn công.

“Tôi vừa nói chuyện với một hành khách người Israel. Anh ấy kể rằng, máy bay bị mất kiểm soát và bắt đầu lao xuống. Bằng cách nào đó anh ấy vào được buồng lái cùng với thành viên phi hành đoàn vô hiệu hóa viên phi công đang cố gắng phá hoại hệ thống của máy bay”, ông Netanyahu cho hay.

Thủ tướng Netanyahu xác nhận phi công trên chuyến bay đến Israel đã bị bắt giữ và bị cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út thẩm vấn. “Chúng tôi đang duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an toàn cho hành khách, để họ trở về nhà an toàn”, ông Netanyahu nói thêm.

Lộ trình từ UAE tới Israel của chiếc máy bay.

CNN dẫn lời hai quan chức Israel thông tin thêm một trong những phi công trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng Flydubai là người Oman và người này được cho là cơ phó. Oman và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức. Hiện chưa rõ viên phi công người Oman xin phép bay đến Israel bằng cách nào.

Tel Aviv nghi ngờ cơ phó cố gắng cướp máy bay sau khi đâm cơ trưởng. Hiện tại, vẫn chưa rõ mục đích trong sự việc lần này là đâm máy bay hay hạ cánh và bắt giữ con tin. Cả cơ trưởng và cơ phó đều bị thương trong sự cố trên chuyến bay.

Video từ lan truyền trên mạng cho thấy có hành khách mặc áo dính đầy máu. (Video: X)

Phát ngôn viên của hãng hàng không Flydubai xác nhận thành viên phi hành đoàn của họ đã chuyển hướng và hạ cánh chiếc máy bay xuống Ả Rập Xê Út, sau khi xảy ra xích mích trong buồng lái. Hãng đã điều hai máy bay thay thế đến sân bay Tabuk để hỗ trợ hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay bị chuyển hướng. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

“Ở giai đoạn này, những lý do và động cơ đằng sau sự việc vẫn chưa được làm rõ và đang được điều tra chính thức. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không nên đưa ra những suy đoán vội vàng trong khi nhà chức trách đang thu thập thông tin”, phát ngôn viên của hãng hàng không Flydubai thông báo.

(Nguồn: CNN)