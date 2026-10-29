Thủ tướng Israel Netanyahu thoát hiểm ngoạn mục

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Kết quả này dường như bảo đảm ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng, ít nhất với tư cách thủ tướng lâm thời.

Tính đến sáng 28/10 (giờ địa phương), khi gần 86% số phiếu đã được kiểm đếm, 3 đài truyền hình lớn của Israel đưa tin khối của ông Netanyahu - gồm các đảng cánh hữu, cực hữu và Do Thái chính thống cực đoan - đang hướng tới giành 53 ghế trong Quốc hội, vượt xa 48 ghế của khối đối lập do đối thủ Gadi Eisenkot dẫn đầu.

Các đảng đại diện cho người Israel gốc Ả-rập có thể giành được kết quả kỷ lục với 19 ghế, nhờ tỷ lệ đi bỏ phiếu cao của những cử tri có động lực chính trị mạnh mẽ.

Kết quả vẫn có thể thay đổi khi việc kiểm phiếu tiếp tục. Tuy nhiên, khả năng chiến thắng của ông Eisenkot ngày càng trở nên xa vời, khi khối các đảng chống lại ông Netanyahu - trải dài từ trung tả đến cánh hữu cứng rắn, đạt kết quả thấp hơn so với kết quả thăm dò trước bầu cử.

Dù ông Netanyahu không còn duy trì được thế đa số sít sao của khối mình trong Quốc hội gồm 120 ghế, các đối thủ của ông hầu như không còn hy vọng lật đổ ông, trừ khi đạt được một thỏa thuận khó xảy ra là chấp nhận sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng Ả-rập, điều mà nhiều lãnh đạo Do Thái phản đối.

Ngay cả trong trường hợp đó, ông Netanyahu vẫn sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng lâm thời trong thời gian đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, hoặc cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử mới vào năm tới.

Khả năng nối lại hành động quân sự chống Iran

Phát biểu trước những người ủng hộ trung thành của đảng Likud sau 3 giờ sáng (giờ địa phương) tại trụ sở tranh cử của đảng ở Jerusalem, ông Netanyahu kêu gọi thành lập “chính phủ quốc gia cánh hữu vững mạnh”.

Ông cũng nhấn mạnh những thành công quân sự của Israel và đề cập khả năng nối lại các hoạt động quân sự phối hợp với Mỹ chống lại Iran.

“Israel đang đứng trước cơ hội lịch sử có một không hai, cùng với đối tác của chúng ta là Tổng thống (Donald) Trump, loại bỏ mối đe dọa sống còn từ Iran một lần và mãi mãi. Nhưng những động cơ khác không được phép khiến chúng ta chệch khỏi sứ mệnh thiêng liêng này”, ông nói.

Ông Trump cho rằng ông Netanyahu đã đạt kết quả “rất tốt” nhờ sự hậu thuẫn của ông.

“Có thể là thắng hoặc hòa. Trong trường hợp này, hòa cũng được xem là thắng, bởi đây là một ván cờ lớn”, ông Trump phát biểu vào sáng 28/10 (giờ địa phương), tại sự kiện vận động ở Texas.

Ông Eisenkot thừa nhận ông Netanyahu vẫn tại vị với tư cách thủ tướng lâm thời, nhưng cho rằng ông đã đánh mất sự ủng hộ của công chúng và kêu gọi ông rút khỏi chính trường. Ông Eisenkot cũng cảnh báo rằng ông Netanyahu có thể sử dụng vấn đề an ninh phục vụ mục đích chính trị.

“Tôi kêu gọi những người đứng đầu bộ máy an ninh và nền công vụ: Ông Netanyahu là thủ tướng lâm thời, không có sự ủy nhiệm cũng như niềm tin của người dân”, ông nói.

“Hãy nhớ rằng các bạn chỉ phụng sự nhà nước và lợi ích của công dân Israel. Hãy kiên định trước mọi nỗ lực gây sức ép đối với các bạn. Ông Netanyahu, chớ sử dụng an ninh của Israel để phục vụ những nhu cầu chính trị của mình”, ông Eisenkot nói thêm.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel kể từ khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công mang tính bước ngoặt vào miền nam Israel, làm sụp đổ cảm giác an toàn của đất nước, đồng thời mở ra giai đoạn Israel triển khai chiến dịch tấn công dữ dội vào Dải Gaza, Li-băng và Iran.

Việc phần lớn người Do Thái Israel tiếp tục ủng hộ Netanyahu được coi là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự chuyển dịch sâu sắc trong chính trường Israel.

Chủ nghĩa dân tộc Do Thái không khoan nhượng của ông Netanyahu, sự ủng hộ đối với việc xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ của Palestine và thái độ bất chấp mọi chỉ trích quốc tế dường như đã ăn sâu vào chính trường Israel.

Phe trung tả - lực lượng từng thống trị Israel trong nửa đầu lịch sử đất nước và dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm tách Israel khỏi các vùng lãnh thổ Palestine, nay đã thu hẹp thành lực lượng thiểu số

Hiện nay, gần như tất cả các đảng Do Thái đều có chung lập trường với ông Netanyahu về bác bỏ việc thành lập nhà nước Palestine độc lập trong tương lai. Đây vốn là nền tảng của các cuộc đàm phán hòa bình được cộng đồng quốc tế ủng hộ kể từ thập niên 1990 - thời điểm ông Netanyahu lần đầu lên nắm quyền và trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử Israel.