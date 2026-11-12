Thủ tướng Israel Netanyahu hàng ngày thúc giục ông Trump tấn công Iran?

Theo Financial Times, các nguồn tin am hiểu những cuộc thảo luận cho biết những người phản đối xung đột, cả trong và ngoài Nhà Trắng, đang nỗ lực ngăn chặn khả năng Mỹ mở lại chiến dịch tấn công Iran.

Các lãnh đạo Trung Đông cũng khuyên ông Trump không nên leo thang căng thẳng.

Song ở chiều ngược lại, một nguồn tin Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu "thực sự muốn nối lại các cuộc tấn công Iran".

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói chưa có nỗ lực cụ thể nào nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ thực hiện điều đó.

Một số thông tin khác cho rằng ông Netanyahu đã liên hệ với ông Trump hàng ngày để thúc đẩy phương án quân sự.

Các nguồn tin nhận định Tổng thống Trump vẫn cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề Iran.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo Arab và Hồi giáo bày tỏ lo ngại trước khả năng Israel vận động Washington tiến hành đợt tấn công mới.

Những người đã liên hệ với ông Trump gồm Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed al-Nahyan, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Các lãnh đạo này cho rằng một động thái leo thang mới có thể đẩy Trung Đông vào cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn, đồng thời khiến Iran đáp trả và nhắm vào những quốc gia trong khu vực. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin, trong khi giới chức Israel chưa lên tiếng.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết đang có "động lực tích cực" hướng tới chấm dứt xung đột với Iran. Qatar hiện đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các quốc gia như Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Kuwait muốn duy trì tình trạng hiện tại, bao gồm phong tỏa hàng hải và ngăn chặn việc chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng cùng hàng hóa bị cấm tới Iran.

Ông Trump tuyên bố Mỹ vẫn sẵn sàng về mặt quân sự, nhưng nhận định một cuộc xung đột mới "dường như rất khó xảy ra ở thời điểm này".

Về phần mình, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công. Nước này cảnh báo có thể nhắm vào các tuyến cáp ngầm tại eo biển Hormuz, trung tâm dữ liệu ở Trung Đông và mở rộng phạm vi xung đột ra ngoài khu vực.