Thủ tướng Israel hé lộ hồ sơ đáng lưu ý của cơ phó Flydubai

Reuters ngày 1/10 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết những thông tin mà phía Israel thu thập được bước đầu cho thấy, rằng cơ phó trên chuyến bay FZ1073 đã trải qua quá trình mà ông mô tả là “cực đoan hóa Hồi giáo”.

"Theo thông tin thu thập được từ hồ sơ cá nhân của người này, chúng tôi biết anh ta đã trải qua quá trình bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Anh ta nói với phi hành đoàn "hãy giết tôi đi", thể hiện ý định tự tử", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin.

Các hành khách rời chiếc Boeing 737 MAX của Flydubai sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi hôm 30/9. Ảnh: Times of Israel

Một quan chức Israel trước đó cho hay, cơ phó là công dân Oman. Đánh giá ban đầu của giới chức an ninh Israel cho rằng người này có khả năng hành động một mình và đến nay chưa phát hiện bằng chứng cho thấy có sự can dự từ bên ngoài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định sơ bộ trong lúc quá trình điều tra đang tiếp diễn.

Thông tin về quốc tịch của cơ phó cũng làm dấy lên câu hỏi về quá trình kiểm tra và phân công tổ bay, bởi Oman hiện không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel có quy định phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel sẽ không được thực hiện các chuyến bay đến nước này. "Rõ ràng cơ phó đã lách được quy định đó. Điều này đồng nghĩa có kẽ hở cần khắc phục, phải làm thế nào để bảo đảm các phi công được kiểm tra trước", ông Netanyahu nói.

Theo thông báo chính thức của Bộ Nội vụ Arab Saudi, sau khi được kiểm tra sức khỏe, cơ trưởng và cơ phó của Flydubai đã được chuyển tới Abu Dhabi sáng 1/10. Chuyến bay chở hai phi công này được hộ tống bởi lực lượng an ninh của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bốn người cứu chuyến bay Flydubai sẽ được Israel trao danh hiệu anh hùng. Ảnh: Times of Israel

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai tới Tel Aviv ngày 30/9 với hơn 170 người trên khoang. Theo giới chức Israel, cơ phó đã tấn công cơ trưởng trong buồng lái và khiến máy bay lao xuống nhanh.

Cơ trưởng dù bị thương vẫn mở được cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách cùng các thành viên tổ bay can thiệp, khống chế cơ phó. Một tổ bay dự phòng sau đó tiếp quản máy bay và hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Arab Saudi.

Phía UAE hiện chưa đưa ra kết luận về động cơ nhưng hôm 1/10, Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif Al Shamsi ra lệnh thành lập một nhóm điều tra chuyên trách, phối hợp với Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE và các cơ quan liên quan để thu thập chứng cứ, xác định diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, các cơ quan tình báo Israel, gồm Mossad và Shin Bet, cũng đang tham gia làm rõ vụ việc. Ông Netanyahu tuyên bố Israel muốn “đi đến tận gốc” để xác định chính xác động cơ và các yếu tố dẫn tới hành động của cơ phó.

Được biết, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đề cử bốn công dân nước này nhận giải thưởng cao quý dành cho lòng dũng cảm, sau khi họ cùng phi hành đoàn khống chế nghi phạm và hỗ trợ đưa máy bay Flydubai hạ cánh an toàn.

Bốn người gồm Yaniv Hayoun, Shota Musayev, Zvika Manes và Asaf Rajuan đã phối hợp khống chế cơ phó sau khi nhận tín hiệu báo động. Trong đó, ông Hayoun tiếp cận buồng lái và hỗ trợ ổn định máy bay, còn bác sĩ Musayev sơ cứu cơ trưởng Smit Machchhar bị đâm trọng thương.