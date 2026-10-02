Thủ tướng Israel: 'Cơ phó trên chuyến bay của Flydubai có ý định làm rơi máy bay'

Hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 2/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ phó trong vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đã bị "cực đoan hóa" và có ý định cho máy bay rơi cùng toàn bộ hành khách trên khoang.

Trong một tuyên bố qua video, Thủ tướng Netanyahu cho rằng "bức tranh sự việc đang dần trở nên rõ ràng hơn."

Theo ông Netanyahu, Israel đang điều tra khả năng cơ phó hành động theo sự chỉ đạo của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ông cảnh báo bất kỳ bên nào đứng sau vụ việc sẽ phải “trả giá rất đắt."

Trước đó, ngày 1/10, nhà lãnh đạo Israel cho biết các nhà điều tra đang tìm cách xác định bằng cách nào cơ phó có thể mang vũ khí lên máy bay.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên một chuyến bay chở 174 hành khách của Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv (Israel).

Cơ phó người Oman bị cáo buộc đã dùng dao tấn công cơ trưởng ngay trong buồng lái, khiến máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia (Arập Xêút) sau khi phát tín hiệu khẩn cấp.

Đa số hành khách trên chuyến bay là người Israel và đã được đưa về nước bằng một chiếc máy bay thay thế.

Hiện cơ phó đã được đưa trở lại UAE, nơi vụ việc đang được điều tra để xác định xem có "hành vi hoặc ý đồ khủng bố" hay không.

Theo một nguồn thạo tin, các quan chức Israel dự kiến sẽ tham gia thẩm vấn cơ phó.

Sau sự cố, Flydubai đã tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi Israel để chờ kết quả điều tra.

Hãng hàng không Emirates của UAE cũng thông báo tạm thời không làm thủ tục cho những hành khách có điểm đến cuối cùng là Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới.

Các hãng hàng không Israel cũng đã tạm dừng khai thác đường bay tới UAE trong nhiều tháng do những bất đồng liên quan đến yêu cầu an ninh hàng không.

Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) và các lực lượng an ninh nước này từng yêu cầu El Al, Arkia và Israir tạm dừng các chuyến bay tới UAE trong thời gian hai bên tìm cách giải quyết các vấn đề liên quan./.