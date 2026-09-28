Thủ tướng Israel bí mật tới UAE trong chuyến thăm kéo dài 4 giờ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/9 đã có chuyến thăm không báo trước tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó ông gặp Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Abu Dhabi.

Kênh truyền hình N12 của Israel là cơ quan đầu tiên đưa tin về chuyến đi, sau đó một nguồn tin ngoại giao xác nhận thông tin với báo Jerusalem Post.

Theo các nguồn này, ông Netanyahu tới UAE bằng một máy bay phản lực tư nhân và Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về nội dung cuộc gặp.

The Jerusalem Post cho biết ông Netanyahu rời sân bay Ben-Gurion ngay sau 12h trưa, hạ cánh tại Abu Dhabi lúc 15h10 và lưu lại UAE khoảng 4 giờ.

Chiếc máy bay cất cánh trở về Israel lúc 19h10. Đây cũng là máy bay mà ông Netanyahu từng sử dụng trong một chuyến đi tới UAE hồi đầu năm nay.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Israel-UAE đang được chú ý sau những thông tin gây tranh cãi liên quan tới một cảnh báo được cho là của phía UAE trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Một số báo cáo truyền thông gần đây cho rằng ông Mohammed bin Zayed từng cảnh báo ông Netanyahu về khả năng Hamas chuẩn bị một cuộc tấn công lớn, song Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ việc ông Netanyahu nhận được cảnh báo như vậy.

UAE cũng không công khai xác nhận nội dung cụ thể của các trao đổi được truyền thông đề cập.

N12 lưu ý chuyến đi ngày 27/9 diễn ra trong chính bối cảnh tranh luận này nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về các chủ đề mà hai nhà lãnh đạo thảo luận.

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng chưa công bố thông cáo về kết quả cuộc gặp.

UAE là một trong những nước Arab thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel theo Hiệp định Abraham năm 2020. Vì vậy, cuộc gặp trực tiếp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Mohammed bin Zayed có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh quan hệ của Israel với nhiều nước trong khu vực và quốc tế đang chịu sức ép, song ở thời điểm hiện tại chưa có đủ thông tin để xác định liệu chuyến thăm có gắn với một sáng kiến ngoại giao cụ thể hay không./.