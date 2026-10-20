Thủ tướng Israel bí mật gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Phòng Bầu dục ngày 28/7/2026 . Ảnh: GPO

Cuộc gặp không được công bố trước diễn ra chỉ 8 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel, trong bối cảnh hai bên được cho là đang thảo luận khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Đài Phát thanh Quân đội Israel cho biết đại diện Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cũng tham dự cuộc gặp này. Theo các nguồn tin được hãng tin Axios dẫn lại, cuộc gặp diễn ra tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel, nơi Mỹ triển khai các máy bay tiếp dầu và tiêm kích.

Chuyến thăm không được thông báo trước, diễn ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử ngày 27/10 và những đồn đoán về khả năng xung đột với Iran bùng phát trở lại ngày càng gia tăng.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Hegseth đã gặp các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Ovda. Sau đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đăng tải hình ảnh chuyến thăm trên mạng xã hội X, kèm lời nhắn: “Những người ưu tú nhất của đất nước chúng ta, đang thực hiện một sứ mệnh lịch sử. Chúc các bạn thượng lộ bình an”.

Lầu Năm Góc và Đại sứ quán Israel chưa đưa ra bình luận theo đề nghị của Walla, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel chưa lập tức phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Netanyahu tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran tái diễn, song đồng thời đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Tehran.

Ngày 18/10, ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu tiếp tục giữ chức Thủ tướng Israel, nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo này đối với khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Mỹ được cho là đang chuẩn bị tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Một tàu sân bay thứ ba của Mỹ dự kiến sớm được điều động tới khu vực, trong bối cảnh Washington cân nhắc các phương án quân sự, dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11, chỉ một tuần sau bầu cử Israel.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, ông Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công Israel. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cũng thừa nhận việc chiến tranh tái diễn ngay trước cuộc bầu cử là điều không thuận lợi, nhất là khi Israel không áp dụng hình thức bỏ phiếu vắng mặt trên toàn quốc.

Về phía Mỹ, ông Trump tuần trước tuyên bố tại Atlanta: “Hãy chờ xem chúng tôi sẽ làm gì với Iran”. Giới phân tích Israel nhận định nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang gia tăng khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa được giải quyết bằng một thỏa thuận ngoại giao lâu dài. Iran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, trong khi Washington duy trì sức ép kinh tế đối với Tehran. Giá dầu đã tăng khoảng 46%, lên mức 104 USD/thùng kể từ các cuộc tấn công ngày 28/2; giá xăng tại Mỹ cũng tăng 46%, lên 4,36 USD/gallon.

Áp lực giá năng lượng có thể tạo thêm động lực để chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc hành động quân sự, trong bối cảnh cuộc chiến trước đó được tạm dừng hồi tháng 4. Ông Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nhận định với hãng tin JTA rằng khả năng leo thang là rất lớn nếu không đạt được giải pháp ngoại giao.

Theo ông, Tổng thống Trump chưa thể tuyên bố chiến thắng, nhưng cũng khó rút lui mà không có hành động tiếp theo. Trong khi đó, Iran không muốn để tình trạng phong tỏa hải quân kéo dài và có thể tiếp tục tấn công các tàu chở dầu.

Tuy nhiên, ông Avner Vilan, cựu quan chức an ninh cấp cao Israel, cho rằng ông Trump có lý do để trì hoãn các cuộc tấn công cho đến sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ông cảnh báo tình hình hiện nay rất dễ bùng phát ngoài tầm kiểm soát nếu xảy ra một sự cố nghiêm trọng.

Ông Gil Murciano, Giám đốc điều hành Viện Mitvim về chính sách đối ngoại khu vực của Israel, cũng cho rằng sự phản đối của dư luận Mỹ đối với chiến tranh khiến khả năng Washington chủ động leo thang quân sự trước ngày bầu cử 3/11 giảm xuống.

Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố tuần trước cho thấy 64% người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Dù vậy, các phương án tấn công giới hạn vẫn được cho là đang được chính quyền Mỹ xem xét.

Theo báo The New York Times, các quan chức Mỹ đã thảo luận về một chiến dịch quân sự cường độ cao kéo dài khoảng ba ngày, tập trung vào kho tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran, đồng thời có thể mở rộng sang các cơ sở năng lượng và trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tạp chí The Atlantic cũng đưa tin Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công mục tiêu Iran có thể triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Citrinowicz cảnh báo ngay cả một chiến dịch được dự kiến kéo dài ba ngày cũng có thể dẫn tới một cuộc xung đột lâu dài hơn dự tính.

Trong bối cảnh Israel sắp bầu cử và Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc gặp kín tại căn cứ Ovda vì vậy thu hút sự chú ý, dù nội dung cụ thể và kết quả cuộc gặp chưa được công bố.