Thủ tướng Israel ám chỉ nối lại tấn công Iran nếu tái đắc cử

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/10 ca ngợi sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là nền tảng quan trọng để tiếp tục đối phó Iran.

Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu nói ông Trump đã dành cho Israel tình hữu nghị chưa từng có giữa một thủ tướng nước này và lãnh đạo Mỹ.

Theo ông, có thể sẽ không có tổng thống Mỹ nào thân thiện với Israel như ông Trump trong tương lai.

Thủ tướng Israel cho biết ông Trump sẵn sàng hành động nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran, nhưng gắn khả năng này với việc ông tiếp tục nắm quyền tại Israel.

Ông Netanyahu cũng nhắc lại tuyên bố đã chỉ đạo cơ quan tình báo Mossad và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tìm cách lật đổ chính quyền Iran, cho rằng đây là cách duy nhất để chấm dứt mối đe dọa mà Tehran đặt ra.

Trước đó, Tổng thống Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội, kêu gọi cử tri Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu để hoàn thành công việc còn dang dở.

Ông Trump đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.

Tuy nhiên, Nhà Trắng phát tín hiệu Washington chưa có ý định sớm mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Netanyahu, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly dẫn lời ông Trump nhận định Iran đang ở tình trạng rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự. Bà khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

CNN ngày 26/10 dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ông Netanyahu từng thúc đẩy một chiến dịch không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump yêu cầu trì hoãn hành động cho đến khi Washington sẵn sàng.

Một yếu tố khiến Tổng thống Mỹ không chấp thuận đề xuất là cảnh báo của Tư lệnh IDF Eyal Zamir rằng chiến dịch có thể khiến Israel phải hoãn bầu cử quốc hội.

Israel dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội ngày 27/10. Các cuộc thăm dò cho thấy cả liên minh cầm quyền do đảng Likud của ông Netanyahu dẫn dắt lẫn phe đối lập đều khó giành đủ 61 ghế để tự thành lập chính phủ.

Đối thủ đáng chú ý của ông là Gadi Eisenkot, cựu tư lệnh quân đội Israel thuộc đảng Yashar, người nhận được sự đồng cảm của công chúng sau khi con trai và hai cháu trai thiệt mạng khi chiến đấu tại Gaza.