Thủ tướng Iraq lùi thời hạn giải giáp các tổ chức vũ trang trong nước đến tháng 6 năm sau

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. (Ảnh: Reuters/Văn phòng Báo chí Thủ tướng Iraq)

Theo hãng tin AFP, chính phủ của ông al-Zaidi ban đầu yêu cầu các tổ chức vũ trang hoàn tất việc giải giáp trước ngày 30/9 năm nay. Tuy nhiên, do chính phủ Iraq vẫn đang tiếp tục đàm phán với các phe phái về cách thức quản lý vũ khí, Thủ tướng al-Zaidi quyết định lùi thời hạn giải giáp sang ngày 30/6 năm sau.

Trong tuyên bố, Thủ tướng al-Zaidi nhấn mạnh hôm nay (1/10) sẽ là điểm khởi đầu cho việc xử lý nghiêm túc vấn đề vũ khí nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chính thức kết thúc nhiệm vụ tại Iraq vào ngày 30/9. Liên minh vào Iraq cách đây hơn 10 năm, chủ yếu nhằm hỗ trợ chính quyền sở tại chống lại tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Chính phủ Iraq cho rằng, khi lực lượng liên quân nước ngoài rút đi, lý do quan trọng để các phe phái vũ trang tiếp tục sở hữu vũ khí riêng đã không còn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại việc quân đội nước ngoài rút khỏi Iraq có thể làm gia tăng ảnh hưởng của các tổ chức vũ trang thân Iran, đồng thời khiến Iraq bị cuốn sâu hơn vào cuộc chiến ở Trung Đông.

Một số phe phái vũ trang đã giao nộp vũ khí cho chính phủ Iraq, song một số phe phái thân Iran từ chối giải giáp.

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