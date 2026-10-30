Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi thiết lập lệnh ngừng tấn công trên biển toàn cầu sau vụ tàu Hy Lạp bị đánh chìm

Phát biểu tại cuộc tranh luận cấp cao do Hy Lạp chủ trì trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về an ninh hàng hải, ông Mitsotakis cho rằng các tàu thương mại phải được bảo đảm lưu thông an toàn và tự do, ngay cả trong thời kỳ xung đột.

Ông nhấn mạnh: “Việc cố ý nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây là một lời nhắc nhở nữa về sự cần thiết cấp bách phải thiết lập một lệnh ngừng tấn công trên biển trên phạm vi toàn cầu”.

Theo Thủ tướng Hy Lạp, những gián đoạn đối với quyền tự do hàng hải sẽ làm gia tăng chi phí vận tải biển và bảo hiểm, qua đó cuối cùng khiến người tiêu dùng phải chịu chi phí cao hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc từ khu vực Biển Đen ra thị trường thế giới là ưu tiên hàng đầu.

Đề cập thỏa thuận hàng hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya, vốn vấp phải sự phản đối của Hy Lạp, Síp và ba quốc gia Arab, ông Mitsotakis cho rằng không một thỏa thuận song phương nào có thể vượt lên trên luật pháp quốc tế về biển, vốn tạo khuôn khổ cho hợp tác và giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để các vùng biển của mình trở thành một khu rừng”.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng những phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) và một số bên khác đối với thỏa thuận này không có cơ sở chính đáng, đồng thời bảo vệ chính sách của Ankara tại khu vực Đông Địa Trung Hải.