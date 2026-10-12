Thủ tướng: Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2030

Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng đề nghị tỉnh phát huy không gian phát triển mới, huy động hiệu quả nguồn lực, phấn đấu sớm trở thành thành phố trước năm 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Quy hoạch kiến tạo động lực, mở đường cho phát triển bền vững

Tại hội nghị, các cơ quan công bố quyết định thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dịp này, tỉnh vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho Hưng Yên. Công tác quy hoạch cần đổi mới mạnh mẽ, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà còn phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Theo Thủ tướng, việc hợp nhất không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn hình thành không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn và dư địa phát triển rộng mở hơn.

Hưng Yên có vị trí thuận lợi khi kết nối với Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc, đồng thời sở hữu không gian hướng biển, tạo cơ hội phát triển kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Tỉnh có nền tảng công nghiệp với các khu công nghiệp trọng điểm như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình; cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và thủy sản.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8/34 địa phương. Toàn tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh quy hoạch tốt là điều kiện cần, còn tổ chức thực hiện mới là yếu tố quyết định. Quy hoạch phải được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh đầu tư dàn trải và điều chỉnh quy hoạch để chạy theo lợi ích trước mắt.

Phát triển công nghiệp hiện đại, phấn đấu sớm trở thành thành phố

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện đồng bộ các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tỉnh cần phát huy lợi thế địa kinh tế, tăng cường liên kết vùng với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; tổ chức không gian phát triển tích hợp, đa trung tâm, tập trung nguồn lực vào những khu vực có lợi thế và khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Tỉnh cần thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thúc đẩy logistics, dịch vụ giá trị gia tăng cao, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng với đó, Hưng Yên cần cải cách thực chất thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp kiến tạo phát triển, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát đầy đủ các tiêu chí, xác định rõ những nội dung đã đạt và còn thiếu, xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể, ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tỉnh cần quyết tâm cao nhất để sớm đạt mục tiêu trước năm 2030.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, tỉnh sau hợp nhất có diện tích tự nhiên 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người, gồm 104 đơn vị hành chính cấp xã. Quy hoạch mới định hình 3 vùng phát triển phía Bắc, trung tâm và phía Nam; đồng thời chú trọng các trục giao thông liên vùng, dự án Khu công nghệ cao gần 500 ha và phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thông điệp: "Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên". Tỉnh cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư phát triển lâu dài, bền vững.