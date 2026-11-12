Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Theo số liệu Bộ Tài chính, đến ngày 9/11/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý, khai thác 24.029 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đạt 74,4% tổng số cơ sở phải xử lý. Trong 8.256 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác, có 7.264 cơ sở thuộc các địa phương.