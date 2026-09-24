Thủ tướng: Hải Phòng nâng cao chất lượng sắp xếp cán bộ và đảm bảo an toàn trong chuyển đổi số

Sáng 24/9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, mục tiêu của đợt kiểm tra, giám sát lần này nhằm tiếp tục triển khai các quyết định, kế hoạch của Bộ Chính trị; kế thừa kết luận từ 2 đợt kiểm tra, giám sát trước trong năm 2026, đồng thời rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Nội dung trọng tâm kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào công tác cán bộ và việc triển khai các khâu đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐT.

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ: Hải Phòng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh. Quy mô GRDP của thành phố chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 khoảng 13%; bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13-14%.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số và điều hành dựa trên dữ liệu. Những hạn chế, vi phạm, lỗ hổng được chỉ ra qua kiểm tra cần được kịp thời khắc phục, đặc biệt chú trọng bảo mật dữ liệu, không để ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Lãnh đạo TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, từ ngày 1/1/2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trong công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, quy định của Trung ương; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo và chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng nguyên tắc.

Đáng chú ý, từ tháng 4/2026, 100% hồ sơ, tài liệu về công tác cán bộ cấp xã được xử lý hoàn toàn trên hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, không sử dụng văn bản giấy.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hải Phòng đã hoàn thành 175/282 nhiệm vụ được giao, đạt trên 62%. Kinh tế số, xã hội số phát triển gắn với lợi thế địa phương. 100% văn bản của các cơ quan Đảng được gửi, nhận và xử lý trên môi trường mạng, tỷ lệ toàn trình đạt 95%.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng đạt 11,81%, đứng thứ hai cả nước; quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Thành phố cũng chú trọng khắc phục các hạn chế sau hai đợt kiểm tra trước theo lộ trình.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ rõ một số hạn chế. Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ tại một số đơn vị còn thiếu tiêu chí định lượng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ có chuyên môn sâu như y tế, môi trường, quy hoạch, công nghệ ở cơ sở chưa đạt chỉ tiêu. Tiến độ phân bổ, giải ngân ngân sách cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số còn chậm; hạ tầng số và nhân lực tại cấp xã chưa thực sự đồng bộ…

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để các tồn tại; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát đối tượng và mức chi trả đối với các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.