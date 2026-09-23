Thủ tướng: Giảm tải chương trình phổ thông, không đưa nhiều kiến thức chuyên sâu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông, chiều 21/9. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đổi mới phương pháp dạy và học, thi, tuyển sinh

Về rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất (báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng trong tháng 10).

Trong đó, Thủ tướng lưu ý rà soát kỹ, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Cùng với đó, chương trình cần bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát các vấn đề về tác giả, chủ biên, bản quyền; trên cơ sở đó hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình và yêu cầu thực tiễn, kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Yêu cầu đặt ra đối với việc rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa là bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền.

“Không để có nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học, không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông (kiến thức chuyên sâu dành cho tài liệu tham khảo, nâng cao của các môn học); đồng thời góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp Nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để hoàn thiện.

Cùng với việc rà soát chương trình, sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi, tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình thực hiện phù hợp.

Việc đổi mới phải bảo đảm đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ người học và công bằng trong thi cử.

Giao địa phương in, phát hành sách giáo khoa để giảm chi phí

Về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay các biện pháp cấp bách, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trong thời gian ngắn nhất (hoàn thành trước ngày 25/9).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 (báo cáo Thủ tướng tình hình và kết quả trước ngày 10/10).

Liên quan đến công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa, người đứng đầu Chính phủ quán triệt bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền, được phát hành miễn phí cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời phải rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa nhằm giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tiền mua sách của học sinh.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để xác định cụ thể số học sinh từng cấp, từng lớp, từng cơ sở giáo dục, từ đó xác định chính xác nhu cầu và bảo đảm phân phối sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Tài chính và các địa phương xác định dự toán kinh phí, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách; đồng thời phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029.

Không để xảy ra cắt xén khẩu phần bữa ăn học đường

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý xác định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, nhất là của chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục, bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay việc đề xuất cấp có thẩm quyền miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Về rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, tổng hợp, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, xác định rõ những hạn chế, bất cập, chủ động có giải pháp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị cụ thể (tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần làm tốt công tác cán bộ, rà soát, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh theo quy định...