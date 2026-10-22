Thủ tướng: Giá nhà, bất động sản còn cao, cần điều tiết bằng pháp luật

Chiều 22/10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận ở tổ về 3 dự án luật liên quan bất động sản gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Sau khi nghe gần 20 đại biểu Quốc hội góp ý về các quy định mới trong 3 luật sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành nhiều thời gian để nói về lý do cần thiết phải sửa đổi các luật này, cũng như lý do Chính phủ đề xuất sửa 3 luật cùng lúc.

Lý do Nhà nước cần phải điều tiết giá nhà

Thủ tướng cho biết 3 dự án luật này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển đất nước và chỗ ở, tài sản, sinh kế của người dân. Do đó, Chính phủ xác định 3 dự án luật này cần điều chỉnh cùng lúc, chứ không riêng Luật Đất đai.

Theo Thủ tướng, việc sửa đổi 3 luật liên quan bất động sản này nhằm thể chế hóa các định hướng lớn của Trung ương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, kết luận của cấp có thẩm quyền về việc phát triển một số sản phẩm đặc thù trong lĩnh vực nhà ở như nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Đồng thời, bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến những thay đổi trong phân loại đô thị cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi luật.

Ngoài ra, nhiều căn cứ của luật hiện hành chưa sát thực tiễn, cũng như có vướng mắc phát sinh.

Một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện luật như giá nhà, bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp vẫn còn cao. Do đó, cần phải có những điều tiết bằng pháp luật để xử lý bất cập Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng một trong những vấn đề rất lớn là nhu cầu nhà ở của người dân, người lao động, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, nhất là người lao động ở các đô thị, thành phố là rất lớn, cần phải điều chỉnh khuôn khổ pháp luật để đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn này.

“Một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện luật như giá nhà, bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp vẫn còn cao. Do đó, cần phải có những điều tiết bằng pháp luật để xử lý bất cập”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng trong 3 dự án luật đang sửa đổi, Luật Đất đai có những nội dung quan trọng nhất về phân loại đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Dự án luật đã có những thay đổi đáng kể về phân loại đất, trong đó không quy định quá chi tiết các loại đất mà phân thành nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất dự trữ phát triển.

Lý do phân loại đất thành các nhóm này không chỉ để phục vụ mục đích quy hoạch mà còn phục vụ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai như thu hồi đất, giao đất cũng như cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin về nhiều điểm mới trong 3 dự án luật sửa đổi liên quan bất động sản. Ảnh: Quochoi.vn.

Thủ tướng cũng chia sẻ thêm với công tác quy hoạch, riêng trong lĩnh vực đất đai chỉ còn quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh. Đối với cấp tỉnh cũng sẽ đơn giản hóa rất nhiều nội dung liên quan quy hoạch để tránh vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Nhà nước điều tiết, quản lý giá đất

Liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thủ tướng cho biết một trong những quan điểm mới tại Nghị quyết 21 là chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này cũng quy định người có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng, đất khác, nhà ở hoặc bồi thường bằng tiền; được ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ đối với các dự án đô thị; được hoán đổi phần đất ở vị trí thu hồi sang phần diện tích còn lại của thửa đất hoặc sang phần diện tích của thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trong địa bàn cấp xã có đất thu hồi.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thu hồi phần diện tích còn lại thì cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Đồng thời, khu tái định cư cũng được bố trí nhiều cấp nhà, diện tích, bảo đảm đầy đủ hạ tầng an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, khi Nhà nước thu hồi đất và bố trí tái định cư, ngoài việc bố trí nhà ở, còn phải đáp ứng sinh kế cho người dân cũng như các hạ tầng thiết yếu về văn hóa, trường học, y tế… Trong dự thảo luật mới đã thông qua định hướng này.

Người đứng đầu Chính phủ cũng dành thời gian nói về tài chính đất đai và giá đất. Trong đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định Nhà nước quyết định giá đất, nhưng giá đất được xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh, không còn quy định giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất như Luật Đất đai 2024.

Trong đó, Nhà nước quyết định giá đất bảo đảm các nguyên tắc: trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ; tuân thủ đúng trình tự, thủ tục định giá đất; dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành có liên quan; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Nhà nước sẽ quyết định giá đất dựa trên bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, do HĐND cấp tỉnh ban hành. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

"Dự thảo luật quy định nguyên tắc chung, còn nội dung chi tiết sẽ được quy định tại các văn bản dưới luật", Thủ tướng nói và cho biết bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do HĐND cấp tỉnh ban hành.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng quy định này sẽ giúp đơn giản, minh bạch phương thức xác định giá đất của các dự án và giảm thời gian triển khai, thể chế đúng tinh thần Nghị quyết 21.

Thủ tướng lấy ví dụ trước đây giá đất được xác định theo giá thị trường, các địa phương bắt buộc phải xây dựng dựa trên kết quả đấu giá đất với giá rất cao. Giá đất cao, đẩy chi phí các dự án lên cao và giá nhà bán ra cũng sẽ rất cao, chưa kể các chi phí khác như nhà đầu tư vay vốn, thời gian chờ thủ tục hành chính…

Tất cả điều này đều hình thành chi phí, đẩy giá nhà lên rất cao. Đây là lý do cần quy định Nhà nước điều tiết và quản lý giá đất tại từng thời điểm để phục vụ cho mục tiêu phát triển.

“Nếu để giá đất cao, địa phương có thể thu được ngân sách cao trong một thời điểm nhất định, nhưng hệ lụy đối với phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Như vậy, không bao giờ chúng ta giải quyết được vấn đề giá nhà”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại mục tiêu ưu tiên khi sửa đổi các luật liên quan bất động sản là điều tiết giá nhà đất. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cho biết rất mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ những quy định mới để đóng góp ý kiến cho các cơ quan soạn thảo, thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện dự án luật.