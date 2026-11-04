Thủ tướng: Giá điện giảm sau nhiều năm, ngân sách phải chia sẻ với người dân, doanh nghiệp

Ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo Thủ tướng, nếu chúng ta tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan toả được tới nền kinh tế và tới người dân.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách. "Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 ngay sau khi Quốc hội thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đẩy nhanh dự án trọng điểm, quốc gia

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Tích cực phối hợp với các địa phương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; xử lý kịp thời các trường hợp thiếu nguồn cung, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, phát triển thương mại cân bằng, bền vững. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các FTA. Tích cực thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.

Bộ Xây dựng chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải, trao đổi với các địa phương để có các giải pháp ổn định thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (dự án đường sắt, các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng hàng không…) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tổng thể về thị trường bất động sản, để xuất các giải pháp, không để tác động tiêu cực đến nền kinh tế, hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, cung cầu, giá lương thực, thực phẩm thiết yếu; chủ động bảo đảm nguồn cung, cân đối hợp lý nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nông sản, hạn chế biến động giá bất thường.

Phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương và các hiệp hội dự báo nhu cầu trong và ngoài nước, làm việc với các doanh nghiệp để tổ chức lại hệ thống cung ứng, phân phối trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, nhất là tập trung nguồn lực cho các nhóm nhiệm vụ ưu tiên về đất sản xuất, nhà ở, ổn định khu dân cư và nước sạch.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể…