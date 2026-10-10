Thủ tướng gặp cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia có khoảng hơn 100.000 người, sinh sống và làm việc ở 25 tỉnh, thành. Cộng đồng có những đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ báo cáo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chủ tịch Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, ông Sim Chy bày tỏ biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực để cộng đồng dần ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội sở tại. Bà con cơ bản đã có địa vị pháp lý ổn định, luôn duy trì các hoạt động văn hóa và phong tục đặc trưng của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng và trân trọng trước những bước phát triển đáng tự hào của Việt Nam trong thời gian qua, ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước; đồng thời bày tỏ nỗ lực hơn nữa nhằm đóng góp hiệu quả vào việc kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như gắn kết người dân 2 nước.

Ông Leng Rithy đề xuất chuyển mạnh từ quan hệ "mua bán hàng hóa" sang "cùng đầu tư, cùng sản xuất, cùng chế biến" phát triển chuỗi giá trị và thị trường, phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước là đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đo lường bằng hiệu quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Thông tin về kết quả làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, Thủ tướng cho biết hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện.

Hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu 1 lần/năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, hoàn thành thống nhất giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2 tuyến kết nối TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy và phát triển kinh tế số.

Về an ninh và biên giới hòa bình, hai bên cam kết không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, ma túy và buôn người.

Thủ tướng tặng quà cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ: Kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp; đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng Campuchia tháo gỡ các vướng mắc; Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học cho con em kiều bào tại Campuchia.

Đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia tham dự cuộc gặp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng mong bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia; chủ động phối hợp để hoàn thiện giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại; ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển lâu dài. Cùng với đó, luôn quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho con em kiều bào được học tập để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia; đồng thời tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy tiếng Việt.

Thủ tướng và đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vai trò cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hội đoàn như Hội Khmer – Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ và người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, phát triển bền vững.

Theo VGP