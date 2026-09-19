Thủ tướng Fico không muốn Slovakia thực hiện Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO

Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico mới đây đã bày tỏ sự hoài nghi về việc áp dụng Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể - văn bản quan trọng nhất đối với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO.

Vị chính trị gia người Slovakia đã đưa ra tuyên bố liên quan trong một bài phát biểu trước thềm chuyến thăm Kyiv, nơi ông dự kiến ​​sẽ gặp gỡ Tổng thống Ukraine và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu.

Người đứng đầu chính phủ Slovakia nhấn mạnh rằng bất chấp việc nước này là thành viên của Liên minh NATO, ông vẫn tìm cách tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Robert Fico nhấn mạnh: "Thưa quý vị, các bạn có thể tưởng tượng được việc áp dụng Điều 5 về Hiệp ước phòng thủ tập thể hay không"?

"Có ai tưởng tượng được tình huống chúng ta sẽ được yêu cầu chuẩn bị 5 hoặc 10 nghìn binh sĩ để tham chiến ở một nơi nào đó, mà chúng ta thậm chí không biết là với ai, vì sao và vì mục đích gì"?

Thủ tướng Slovakia còn cho rằng nhiệm vụ chủ đạo của các chính trị gia châu Âu là kêu gọi đàm phán hòa bình, bởi vì việc leo thang xung đột hơn nữa sẽ đe dọa cơ sở hạ tầng dân sự và sự ổn định của toàn châu Âu.

"Có vẻ như những người thắng cuộc chính trong ngân sách của Liên minh châu Âu giai đoạn từ 2028 đến 2034 sẽ là các công ty vũ khí. Không phải người dân, mà là các tập đoàn công nghiệp quốc phòng", người đứng đầu Chính phủ Slovakia nhấn mạnh.

Tuy nhiên cần lưu ý, Quân đội Slovakia dự kiến sẽ được triển khai tại Ba Lan và Romania để tham gia vào nhiệm vụ giám sát không phận và phòng không mang tên Eastern Sentry của NATO.

Lời nói của ông Fico cũng được xem như một động thái gây áp lực từ một chính trị gia vốn nổi tiếng là "thân Nga", thay vì có ý định bác bỏ việc thực hiện Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO.

Bởi nếu để điều này trở thành hiện thực, Slovakia sẽ đối diện rất nhiều rắc rối từ các đồng minh, khi tư cách thành viên NATO của họ có thể sẽ không giữ được, đây là viễn cảnh mà các chính trị gia đối lập sẽ không để ông Fico triển khai.