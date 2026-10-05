Thủ tướng Đức tới Kiev mang theo những viện trợ quân sự gì cho Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bên phải) tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Picture Alliance

Theo Kyiv Independent, gói hỗ trợ được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố tại cuộc họp báo chung ở Kiev.

Tổng giá trị các thỏa thuận đạt được với Đức trong chuyến thăm lần này lên tới hơn 8,5 tỷ euro, trong đó có một thỏa thuận riêng nhằm mở rộng hợp tác giữa hai nước trong việc đối phó với UAV.

Ông Zelensky nêu rõ: “Tổng giá trị các thỏa thuận hôm nay là hơn 8,5 tỷ euro”. Một thỏa thuận riêng đã được ký kết nhằm tạo thêm cơ hội cho hai bên phối hợp trong lĩnh vực chống UAV.

Theo Tổng thống Zelensky, gói hỗ trợ bao gồm các loại vũ khí cần thiết cho Ukraine, hỗ trợ ngành năng lượng và kinh phí sản xuất các loại khí tài đánh chặn được thiết kế để đối phó với các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Thủ tướng Merz cho biết gói hỗ trợ bao gồm khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro, trong đó có kinh phí sản xuất UAV đánh chặn có khả năng đối phó với các loại vũ khí sử dụng động cơ phản lực của Nga. Ông Merz nhận định việc này sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Gói hỗ trợ quốc phòng cũng bao gồm hàng nghìn tên lửa dành cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất, cùng việc bàn giao thêm các tổ hợp IRIS-T.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Merz công bố khoản hỗ trợ năng lượng trị giá khoảng 350 triệu euro, bao gồm cung cấp máy phát điện và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công.

Nhà lãnh đạo Đức cho biết khoản hỗ trợ nhằm giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trước mùa Đông.

Nhà sản xuất UAV Quantum Systems của Đức sẽ nhận được nguồn tài chính từ chính phủ nước này để sản xuất hàng chục nghìn thiết bị đánh chặn tại Ukraine.

Trong thông cáo báo chí về thỏa thuận, ông Sven Kruck, đồng Giám đốc điều hành Quantum Systems, cho biết Ukraine cần các UAV đánh chặn được sản xuất ở quy mô công nghiệp. Theo ông, việc mở rộng sản xuất tại Ukraine sẽ giúp công ty phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa, đồng thời góp phần phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng của Đức và các nước đồng minh.

Chương trình hợp tác sản xuất được triển khai trong bối cảnh các bên đánh giá các mối đe dọa từ Nga đang thay đổi, trong đó có việc gia tăng sử dụng các UAV tốc độ cao trong các cuộc tấn công đường không.

Khoảnh khắc UAV Nga đánh trúng cầu lớn ở Kiev khi Thủ tướng Đức đang ở thăm

Ngay khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có mặt tại Kiev để thể hiện sự ủng hộ Ukraine, một UAV Nga đã đánh trúng cây cầu lớn ở thủ đô, tạo ra cột lửa và khói đen giữa lúc các phương tiện vẫn đang lưu thông.

Cùng ngày 4/10, Quantum Systems ký biên bản ghi nhớ với công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine. Hai bên nhất trí hợp tác phát triển các công nghệ mới cho các hệ thống không người lái.

Các công ty Đức và Ukraine cũng đạt thỏa thuận khung liên quan đến các hệ thống phòng không cỡ nòng 25 mm và 40 mm, cùng các hệ thống pháo binh cỡ nòng 155 mm.

Các thỏa thuận trên tiếp nối hợp tác ngày càng mở rộng giữa Đức và Ukraine trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Hồi tháng 5, Berlin và Kiev khởi động sáng kiến “Brave Germany”, được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quốc phòng hai nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ quân sự mới.

Tổng thống Zelensky cho biết phòng không là “ưu tiên hàng đầu” của Ukraine hiện nay, đồng thời cho biết ông và Thủ tướng Merz đã thảo luận các biện pháp bổ sung mà hai nước có thể phối hợp triển khai.