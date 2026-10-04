Thủ tướng Đức thăm Ukraine, tái khẳng định tăng viện trợ

Tháp tùng Thủ tướng Merz có Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche cùng 10 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng và năng lượng, trong đó có đại diện Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence và Quantum Systems. Sự hiện diện của phái đoàn doanh nghiệp gắn với chương trình hợp tác mà hai bên dự kiến hoàn tất trong chuyến thăm.

Reuters dẫn lời các quan chức Chính phủ Đức cho biết, ông Merz sẽ công bố gói biện pháp gồm giải ngân 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tới Kiev ngày 4-10. Ảnh: Getty

Hai bên dự kiến hoàn tất thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái (UAV), tên lửa và phần mềm liên quan. Một trọng tâm là đẩy nhanh sản xuất UAV đánh chặn các thiết bị bay phản lực. Thỏa thuận còn bao gồm hợp tác phát triển, sản xuất vũ khí có tầm bắn hơn 1.000km. Theo các nguồn tin Chính phủ Đức được DPA dẫn lại, những cam kết hỗ trợ mới dự kiến bao gồm cung cấp hàng nghìn UAV đánh chặn và giúp Ukraine đẩy nhanh sản xuất vũ khí tầm xa.

Chuyến thăm của Thủ tướng Đức diễn ra khi Ukraine tiếp tục hối thúc các đối tác cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn. Cuối tháng 9, ông Merz cho biết Đức đang tìm cách tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, một trong những nhu cầu quân sự cấp thiết nhất của nước này.

Ngày 29-9, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo Ukraine đã nhận được các gói hỗ trợ phòng không mới từ một số quốc gia. Các chính phủ châu Âu cũng đang thảo luận cơ chế giúp Kiev tiếp nhận thêm tên lửa đánh chặn Patriot, kể cả mua sắm bằng nguồn vốn từ gói vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập quan hệ song phương, các vấn đề châu Âu và quốc tế, tập trung củng cố năng lực quốc phòng, khả năng chống chịu của Ukraine và an ninh chung của châu Âu.