Thủ tướng Đức thăm Kiev, công bố gói viện trợ quân sự tỷ euro

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay (4/10) tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa. Reuters dẫn lời các quan chức Đức xác nhận, trong chuyến thăm, ông sẽ công bố gói biện pháp hỗ trợ mới cho Ukraine, gồm 1 tỷ euro viện trợ quân sự và 350 triệu euro dành cho việc sửa chữa, khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước chuyến thăm, ông Merz nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Kiev. "Tôi đến Kiev hôm nay bởi Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới", ông Merz nói.

Thủ tướng Đức cũng khẳng định sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh Kiev có thể tiếp tục trông cậy vào sự giúp đỡ của Berlin.

Tháp tùng Thủ tướng Merz có Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực quốc phòng. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp hai nước hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại UAV, bao gồm UAV đánh chặn; và vũ khí tấn công tầm bắn trên 1.000 km.

Chuyến thăm của ông Merz diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 cảnh báo Moskva sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích vào các cơ sở quân sự ở thủ đô Kiev và những thành phố khác của Ukraine để đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

"Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên cơ quan ngoại giao, không nên ở lại Ukraine hoặc di chuyển đến lãnh thổ nước này. Bất cứ ai phớt lờ cảnh báo này sẽ phải tự gánh chịu hậu quả có thể xảy ra", thông báo của Nga có đoạn.

Từ Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/10 nói với Reuters rằng Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo PravdaUkraine, ông Zelensky cũng cho biết nước này đang phát triển mẫu tên lửa đạn đạo FP-9 "có khả năng vươn tới Moskva". "Tôi hỏi họ: FP-9 của tôi đâu? Chúng ta cần FP-9. Và tôi tin chắc rằng FP-9 sẽ sẵn sàng vào mùa Thu này", ông Zelensky quả quyết.

Hãng FirePoint, nhà sản xuất của FP-9, mô tả đây là mẫu tên lửa đạn đạo khai hỏa từ bệ phóng mặt đất, có khả năng mang đầu đạn nặng 800kg, tấn công mục tiêu ở tầm bắn tối đa 850 km.