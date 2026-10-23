Thủ tướng Đức phát tín hiệu tích cực về triển vọng gia nhập EU của một quốc gia Tây Balkan

Hội nghị thượng đỉnh Tiến trình Berlin diễn ra tại Berlin ngày 22/10. (Nguồn: European Western Balkans)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tiến trình Berlin diễn ra ở Berlin (Đức) do Montenegro đăng cai, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì đà thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của các nước Tây Balkan.

Theo nhà lãnh đạo Đức, mở rộng EU là yêu cầu cấp thiết về địa chính trị, góp phần ngăn khu vực Tây Balkan trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc.

“Montenegro đang đi trên con đường thuận lợi nhất để sớm gia nhập EU. Các nước khác cũng sẽ tiếp bước”, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố.

Đề cập những bất đồng song phương giữa Croatia và Montenegro, Thủ tướng Đức cho biết, hai nước vẫn còn vướng mắc trong hai chương đàm phán gia nhập EU.

Croatia hiện là thành viên EU, trong khi Montenegro vẫn đang trong quá trình đàm phán để gia nhập khối.

Theo người đứng đầu chính phủ Đức, Montenegro đã đưa ra những quyết định cụ thể nhằm tháo gỡ các vấn đề tồn đọng.

Thủ tướng Đức bày tỏ tin tưởng những bất đồng còn lại có thể được giải quyết và sẽ không cản trở tiến trình gia nhập EU của Montenegro.

(theo Anadolu)