Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/11 nhận định các nước thành viên NATO đã mắc sai lầm khi không kết nạp Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh năm 2008 ở Romania, đồng thời cho rằng việc này có thể đã ngăn chặn cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Trong khi đó, đề xuất khôi phục thảo luận về tư cách thành viên NATO của Kiev tiếp tục vấp phải sự phản đối từ Moskva.

Theo báo Kyiv Post, ngày 23/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng các nước thành viên NATO đã sai lầm khi không kết nạp Ukraine vào liên minh năm 2008, đồng thời nhận định cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine có thể đã không xảy ra nếu Kiev trở thành thành viên NATO.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ở Berlin, khi được hỏi về triển vọng gia nhập liên minh của Ukraine, ông Merz nói: "Tôi nghĩ rằng, nhìn lại ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều nhận thức được sai lầm đó".

Theo ông Merz, nếu Ukraine trở thành thành viên NATO vào thời điểm ấy, chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga nhiều khả năng đã không xảy ra.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest (Romania) tháng 4/2008, các nước thành viên NATO đã không chấp thuận đề xuất do Mỹ hậu thuẫn về việc trao cho Ukraine và Gruzia Kế hoạch hành động thành viên (MAP) – tức lộ trình chính thức hướng tới việc gia nhập liên minh. Tuy nhiên, tuyên bố chung của hội nghị vẫn khẳng định hai quốc gia này cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO.

Đức và Pháp nằm trong số những nước phản đối đề xuất MAP, do lo ngại động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Moskva, theo Đài Phát thanh châu Âu Tự do (RFE/RL).

Ông Merz ủng hộ nối lại thảo luận về tư cách thành viên NATO của Ukraine

Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Merz bày tỏ ủng hộ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mở lại thảo luận liên quan đến khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ông Macron đưa ra lời kêu gọi này tại Berlin hôm 19/11.

Ông Merz đánh giá lập trường của Pháp là hợp lý và nhất quán, đồng thời cho rằng nó phù hợp với những bảo đảm an ninh mà Ukraine cần có.

Theo Thủ tướng Đức, sau khi xung đột kết thúc, Ukraine cần được hưởng những bảo đảm an ninh tương đương với Điều 5 của Hiệp ước NATO – điều khoản quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

Ông Merz cho rằng những bảo đảm như vậy trên thực tế sẽ tiến rất gần đến quy chế thành viên NATO. Ông cũng nhấn mạnh toàn châu Âu sẽ được hưởng lợi từ các cơ chế bảo đảm an ninh này trong bối cảnh những thách thức quân sự và các mối đe dọa hỗn hợp.

Trước đó, Tổng thống Macron tuyên bố: "Trước lập trường mang tính tối đa hóa của Nga, tôi cho rằng chúng ta cần mở lại vấn đề Ukraine gia nhập NATO".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định tư cách thành viên NATO là sự bảo đảm an ninh tốt nhất đối với cả Ukraine và phần còn lại của châu Âu.

Lập trường của Nga và Mỹ

Tuy nhiên, đề xuất về những bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 NATO đang vấp phải sự phản đối từ Nga.

Ngày 20/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng áp dụng cơ chế bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 cho Ukraine. Ông khẳng định Moskva không chấp nhận bất kỳ hình thức nào mà ông gọi là "quy chế gần như thành viên NATO" dành cho Kiev.

Theo hãng tin Reuters dẫn lời ông Ryabkov được truyền thông Nga đăng tải, Moskva xem xét vấn đề bảo đảm an ninh trước hết trên cơ sở bảo đảm an ninh cho chính nước Nga. Quan chức này nhấn mạnh Ukraine cần thừa nhận tính không thể đảo ngược trong yêu cầu của Nga rằng nước này không gia nhập NATO. Sau khi điều kiện đó được đáp ứng, vấn đề bảo đảm an ninh mới có thể được thảo luận.

Lập trường trên cho thấy bất đồng giữa Moskva và các nước phương Tây không chỉ nằm ở việc Ukraine có trở thành thành viên NATO hay không, mà còn liên quan đến bản chất và phạm vi của những cơ chế bảo đảm an ninh dành cho Kiev trong bất kỳ thỏa thuận hậu xung đột nào.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 22/11 cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng cân nhắc cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 NATO. Tuy nhiên, ông lưu ý mọi cam kết như vậy cần được thống nhất trong khuôn khổ một thỏa thuận an ninh rộng hơn dành cho châu Âu sau khi xung đột kết thúc.

NATO vẫn chưa đạt đồng thuận về việc kết nạp Ukraine

Tại cuộc họp báo chung ngày 23/11 ở Berlin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định lập trường lâu nay của liên minh về việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 23/11, phát biểu trước Hội đồng Nghị viện NATO, ông Rutte thừa nhận hiện chưa có sự đồng thuận giữa các nước thành viên về việc kết nạp Kiev, theo RFE/RL.

Ông Rutte đồng thời cảnh báo việc thành lập một lực lượng quân đội châu Âu riêng biệt bên cạnh NATO có thể tạo ra các cơ cấu chỉ huy chồng chéo, làm chậm khả năng phản ứng nếu xảy ra một cuộc tấn công từ bên ngoài.