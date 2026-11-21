Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: BFMTV

Ngày 19-11, Thủ tướng Đức đã phát biểu trước báo giới sau hội nghị các đồng minh của Ukraine, được gọi là “Liên minh Tự nguyện”, tại Berlin.

Đại diện của khoảng 40 quốc gia và tổ chức đã tham dự, trong đó có lãnh đạo của các nước châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Các đại biểu đã thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine và nhiều chủ đề khác.

Hội nghị diễn ra sau khi Mỹ, Trung Quốc và Nga tổ chức họp thượng đỉnh 3 bên tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc trước đó trong ngày.

Hội nghị 3 bên này đã được so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, được tổ chức ở thời điểm gần cuối Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tại hội nghị, 3 cường quốc thời điểm đó là Mỹ, Anh và Liên Xô đã thảo luận về trật tự thế giới sau chiến tranh.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Merz cho rằng liên minh muốn một nền hòa bình công bằng và vững chắc cho Ukraine. Ông cho biết liên minh sẽ đóng vai trò tích cực trong đàm phán hòa bình, và đàm phán sẽ chỉ thành công nếu có sự tham gia của các nước châu Âu và Ukraine.

Theo NHK