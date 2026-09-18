Thủ tướng Đức: Kỷ nguyên hữu nghị "vô điều kiện" với Mỹ đã kết thúc

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Phát biểu trước các thành viên đảng tại Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng: “Kỷ nguyên hữu nghị xuyên Đại Tây Dương vô điều kiện có lẽ sẽ kết thúc trong tương lai gần”.

Theo ông Merz, phía bên kia Đại Tây Dương đang có sự thay đổi về quan điểm chính trị cũng như cách nhìn nhận đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương, điều mà trước đây có thể khó hình dung.

Ông Merz đưa ra phát biểu trên tại trụ sở đảng bảo thủ của mình trước thềm cuộc bầu cử bang Berlin dự kiến diễn ra ngày 20/9. Khi đề cập quan hệ hiện nay với Mỹ, ông Merz nhắc lại những chuyến thăm Berlin trước đây của các Tổng thống Mỹ, trong đó có các bài phát biểu của Tổng thống John F. Kennedy và Tổng thống Ronald Reagan.

Phát biểu của Thủ tướng Đức được đưa ra sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney trong tuần này chấp nhận đề nghị trở thành “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo có thể áp thêm thuế quan đối với EU nếu ông xác định mối quan hệ mới này gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã hoan nghênh chiến thắng của đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong một cuộc bầu cử cấp bang hồi đầu tháng. Điều này đã gây những phản ứng trong chính trường Đức và làm xuất hiện các lời kêu gọi ông Merz từ chức.

Quan hệ giữa Chính phủ Đức và chính quyền Tổng thống Trump cũng từng xuất hiện bất đồng. Hồi tháng 4, ông Merz đã vấp phải chỉ trích từ chính quyền Mỹ sau khi nói với các học sinh rằng các nhà đàm phán Mỹ đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến với Iran đã bị “làm bẽ mặt”. Sau đó, Tổng thống Trump thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức.

Phát biểu mới nhất của ông Merz có những nét tương đồng với nhận định của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 5/2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Khi đó, bà Merkel cho rằng những mối quan hệ đáng tin cậy được hình thành kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai “ở một mức độ nào đó đã kết thúc”.